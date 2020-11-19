نیروهای حجمی و شرکتی در کشور از طریق آزمون ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گیاهی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل مربوط به منابع انسانی و فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد، افزود: تمامی تلاش‌ها و همت مجموعه شرکت‌های آب وفاضلاب خدمت صادقانه به مردم در راستای تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب است.

گیاهی با تاکید به اهمیت و لزوم ساماندهی نیروهای حجمی و شرکتی از طریق آزمون داخلی، تصریح کرد: این آزمون طی سه سال و با راهبری و تمرکز وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفا کشور و برای نیروهای حجمی و شرکتی که در بخش‌های اصلی شرکت قرار دارند انجام خواهد شد.

وی افزود یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های آبفای کشور وضعیت نیروی انسانی اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و حجمی بوده و این مسیر با تلاش و برنامه ریزی مدون هموار خواهد شد.

گیاهی خاطرنشان کرد: ملاک تشخیص جذب این افراد تأیید هیأت مدیره شرکت‌های آبفا استان‌ها و کسب حد نصاب ۵۰ درصد نمره آزمون داخلی خواهد بود.

گیاهی ایجاد فضای روانی مثبت در مجموعه شرکت‌های آبفا و تکریم نیروهای حجمی و خدماتی و بازنشسته‌ها را ضروری دانست و گفت: در همه حال باید در مسیر تکریم کارکنان حرکت کنیم.