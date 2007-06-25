مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر به مدت سه روز در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، قائم مقام شورای هماهنگی تبلغات اسلامی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در این سازمان برگزار شد با بررسی ابعاد واقعه هفتم تیر سالگرد شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانش گفت: آگاهی سیاسی شهید بهشتی بسیار گسترده بود به گونه ای که می توانست آن سوی انگیزه ها و موضع گیری های نفاق آلود گروهک ها را به سرعت تشخیص و برای خنثی نمودن آن اقدام نماید.



اصغر آبخضر در خصوص لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر افزود: گرامیداشت یاد و نام شهیدان والا مقام فاجعه دلخراش هفتم تیر 1360 به ویژه شهید والا مقام آیت الله دکتر بهشتی (ره) زمینه ساز حفظ و تقویت ارزش ها و دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است .



قائم مقام شورای هماهنگی تبلغات اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه بیست و ششمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر با همکاری اعضای ستاد، کمیته های هفت گانه، خانواده های معظم شهیدان فاجعه، جانبازان عزیز حادثه ومشارکت نهادها، سازمانها، وزارتخانه ها و تشکل های مردمی در مرکز و سراسر کشور گرامی داشته خواهد شد، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی،کیمته طرح و برنامه،کمیته خانواده شهدا،جنبازان، کمیته استانها، کمیته وزارت خانه ها وسازمان ها، کمیته پشتیبانی، کمیته مراسم را به عنوان کمیته های هفت گانه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برشمرد .



به گفته وی مراسم بزرگداشت شهدای فاجعه تروریستی هفتم تیر در تهران در محل مشهد شهیدان واقع در خیابان سرچشمه، محل سابق حزب جمهوری اسلامی ایران، از روز چهارشنبه مورخ 6/4/86 لغایت روز جمعه 8/4/86 همزمان با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می شود که در این مراسم اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیان ومسئولان کشوری و لشگری حضور خواهند داشت.

آبخضر اعلام کرد در این مراسم هر شب میزگردی با حضور یکی از اعضای خانواده شهدای هفتم تیر و شهدای زنده (جانبازان فاجعه)، یکی از شاهدان فاجعه و یاران شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی (ره) و با هدف تبیین ابعاد فاجعه و بیان خاطراتی از شب فاجعه هفتم تیر و ... برگزار خواهد شد.

وی دیدار وزیران و مقامات عالی وزارتخانه ها و سازمان ها با خانواده معظم شهدای فاجعه هفتم تیر، صدور دستور العمل چگونگی برگزاری مراسم های بزرگداشت شهدای هفتم تیر در ادارات تحت پوشش، حضور خانواده معظم شهدا و شهدای زنده در مراسم بزرگداشتی که به همین منظور در ادارات برگزار می شود، حضور وزرا، مسئولین سازمان ها و ... در مراسم بزرگداشت یوم الله هفتم تیر در محل مشهد شهیدان و همچنین مزار شهدای والا مقام هفتم تیر، برگزاری نمایشگاه های عکس، نوار، کتاب و آثار شهیدان هفتم تیر در وزارتخانه، سازمان ها، چاپ بروشور زندگینامه شهیدان هفتم تیر، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، انجام تبلیغات محیطی با نصب بنر، پلاکارد، پوستر و از جمله برنامه های بیست و ششمین سالگرد شهدای هفتم تیر برشمرد.