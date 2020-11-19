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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۰

فرمانده سپاه نهاوند:

۱۲۴ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در نهاوند اجرا می‌شود

۱۲۴ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در نهاوند اجرا می‌شود

همدان - فرمانده سپاه نهاوند از برگزاری ۱۲۴ عنوان برنامه همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مختاری پیش ازظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بسیج از یادگاران امام راحل و برکات این سازمان عظیم برای همگان قابل مشاهده است.

وی بابیان اینکه تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت است که با دفع تهدیدها آنها را تبدیل به فرصت‌های بی نظیر می‌کند؛ افزود: کارنامه بسیج در طول این سال‌ها درخشان و ارزشمند است و در همه عرصه‌ها خوش درخشیده و هرجا بسیج وارد شده امید آفرین بوده است.

وی به عرصه‌های موفقیت بسیج اشاره کرد و گفت: بسیجیان در زمان جنگ در جبهه‌ها و بعد از آن در سازندگی کشور و در عرصه‌های دفاعی و علمی و خدمات رسانی و در جنگ نرم حضور فعال دارند.

مختاری به برنامه‌های هفته بسیج اشاره کرد و افزود: امسال ۱۲۴ عنوان برنامه محوری پیش بینی شده که در دو سطح سپاه و پایگاه‌های مقاومت بسیج و در سطح ادارات و فضای عمومی شهرستان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا در این هفته با توجه به شرایط کرونایی، تجلیل از بسیجیان، غبارروبی گلزار شهدا، در صورت امکان سرکشی از خانواده‌های شهدا و توزیع بسته‌های معیشتی از جمله برنامه‌ها است.

فرمانده سپاه نهاوند افزود: اجرای گشت رضوین و حلقه‌های صالحین، تهیه جهیزیه، تقدیر از نیروهای جهادی و خاطره گویی مجازی، قدردانی از ایثارگران بسیجی دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی با توجه به شرایط کرونایی شهرستان گفت: در این هفته هشت چادر سلامت اقدام به توزیع ماسک و وسایل بهداشتی به عنوان ایستگاه‌های سلامت و برنامه نذر خون برای کمک به کمبود خون اجرا می‌شود.

مختاری اظهار کرد: بیشتر برنامه‌های امسال با توجه به شرایط کرونایی در فضای مجازی اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: فعالیت گروه‌های جهادی در این هفته با هدف کمک به بیماران کرونایی اجرا می‌شود و الان هم در حال خدمت رسانی به بیماران‌کرونایی در بیمارستان‌ها هستند.

فرمانده سپاه نهاوند افزود: مرحله ششم توزیع کمک‌های مومنانه در این هفته انجام می‌شود که هدف توزیع این بسته‌ها کمک به خانواده‌های آسیب دیده مستقیم از کرونا هستند.

مختاری گفت: تعدادی تبلت و گوشی برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده و در این بخش نیازمند کمک خیرین هستیم.

وی اظهار داشت: در این هفته تعداد ۴ واحد مسکن آسیب دیده از سیل سال گذشته که توسط سپاه احداث و بازسازی شده‌اند تحویل مالکان می‌شود.

وی در پایان گفت: بسیج با تمام ظرفیت برای مقابله با بیماری کرونا به شبکه بهداشت و درمان کمک می‌کند که شامل غربالگری و شناسایی بیماران و کمک به افراد قرنطینه شده و پیشگیری و خدمات دهی است.

کد مطلب 5075481

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