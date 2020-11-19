به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مختاری پیش ازظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بسیج از یادگاران امام راحل و برکات این سازمان عظیم برای همگان قابل مشاهده است.

وی بابیان اینکه تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت است که با دفع تهدیدها آنها را تبدیل به فرصت‌های بی نظیر می‌کند؛ افزود: کارنامه بسیج در طول این سال‌ها درخشان و ارزشمند است و در همه عرصه‌ها خوش درخشیده و هرجا بسیج وارد شده امید آفرین بوده است.

وی به عرصه‌های موفقیت بسیج اشاره کرد و گفت: بسیجیان در زمان جنگ در جبهه‌ها و بعد از آن در سازندگی کشور و در عرصه‌های دفاعی و علمی و خدمات رسانی و در جنگ نرم حضور فعال دارند.

مختاری به برنامه‌های هفته بسیج اشاره کرد و افزود: امسال ۱۲۴ عنوان برنامه محوری پیش بینی شده که در دو سطح سپاه و پایگاه‌های مقاومت بسیج و در سطح ادارات و فضای عمومی شهرستان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا در این هفته با توجه به شرایط کرونایی، تجلیل از بسیجیان، غبارروبی گلزار شهدا، در صورت امکان سرکشی از خانواده‌های شهدا و توزیع بسته‌های معیشتی از جمله برنامه‌ها است.

فرمانده سپاه نهاوند افزود: اجرای گشت رضوین و حلقه‌های صالحین، تهیه جهیزیه، تقدیر از نیروهای جهادی و خاطره گویی مجازی، قدردانی از ایثارگران بسیجی دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی با توجه به شرایط کرونایی شهرستان گفت: در این هفته هشت چادر سلامت اقدام به توزیع ماسک و وسایل بهداشتی به عنوان ایستگاه‌های سلامت و برنامه نذر خون برای کمک به کمبود خون اجرا می‌شود.

مختاری اظهار کرد: بیشتر برنامه‌های امسال با توجه به شرایط کرونایی در فضای مجازی اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: فعالیت گروه‌های جهادی در این هفته با هدف کمک به بیماران کرونایی اجرا می‌شود و الان هم در حال خدمت رسانی به بیماران‌کرونایی در بیمارستان‌ها هستند.

فرمانده سپاه نهاوند افزود: مرحله ششم توزیع کمک‌های مومنانه در این هفته انجام می‌شود که هدف توزیع این بسته‌ها کمک به خانواده‌های آسیب دیده مستقیم از کرونا هستند.

مختاری گفت: تعدادی تبلت و گوشی برای دانش آموزان نیازمند تهیه شده و در این بخش نیازمند کمک خیرین هستیم.

وی اظهار داشت: در این هفته تعداد ۴ واحد مسکن آسیب دیده از سیل سال گذشته که توسط سپاه احداث و بازسازی شده‌اند تحویل مالکان می‌شود.

وی در پایان گفت: بسیج با تمام ظرفیت برای مقابله با بیماری کرونا به شبکه بهداشت و درمان کمک می‌کند که شامل غربالگری و شناسایی بیماران و کمک به افراد قرنطینه شده و پیشگیری و خدمات دهی است.