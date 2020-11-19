به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا حاجتی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگویی با صدا و سیمای خوزستان به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: امروز بسیج در تمامی صحنه‌ها آماده خدمت به مردم است و در هنگام شادی و سختی‌ها در کنار آنها حضور دارد.

سرهنگ حاجتی با اشاره به اینکه به مناسبت «هفته بسیج» بیش از یک هزار و ۵۳ برنامه در استان خوزستان برگزار می‌شود، ادامه داد: شعار هفته بسیج امسال «بسیج پیشرو، خدمت و امید آفرینی» است.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق همچون بامدژ، عین ۲، ملاشیه، علوی، غیزانیه و قلعه چنان، گروه‌های جهادی مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان به ایجاد قرارگاه محرومیت‌زدایی در منطقه منبع آب اهواز اشاره کرد و گفت: در این منطقه ضمن تعمیر و بازسازی منازل و راه‌اندازی کارگاه برای ایجاد اشتغال‌زایی، با حضور تیم‌های پزشکی، بیماران به صورت رایگان درمان می‌شوند.

سرهنگ حاجتی همچنین از تشکیل قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا با هدف راه‌اندازی و کمک به شرکت‌های صنعتی راکد در استان خوزستان خبر داد و افزود: همچنین با هدف کمک به کشاورزان و افزایش تولید محصولاتی همچون کلزا، برنج در استان قرارگاه شهید ساجدی فعال و مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: از یکم آذرماه امسال پایگاه‌های بسیج در استان خوزستان با همکاری کادرهای بهداشتی و درمانی در امر مقابله با بیماری کرونا مشارکت می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان از توزیع کمک‌های مؤمنانه و اهدای خون توسط بسیجیان در هفته بسیج امسال خبر داد و بیان کرد: با همکاری ناجا بسیج در امر ارتقای امنیت و مبارزه با سارقان و برهم زنندگان امنیت همکاری و مشارکت می‌کند.