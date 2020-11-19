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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۴

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد:

تعیین وضعیت پست های سازمانی کارکنان به شکل مطلوبی اجرایی می شود

تعیین وضعیت پست های سازمانی کارکنان به شکل مطلوبی اجرایی می شود

یاسوج- مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعیین وضعیت پست های سازمانی کارکنان به شکل مطلوبی اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض اله پاسره ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل مربوط به منابع انسانی و فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب استان، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه یکپارچه سازی و تعیین وضعیت پست‌های سازمانی کارکنان از استان‌های پیشتاز است.

وی ابراز داشت: این موضوع به روان سازی امور و پیشبرد برنامه‌ها و اهداف شرکت کمک شایانی کرده است.

پاسره از همکاری و همراهی کارکنان در این زمینه تقدیر کرد و گفت: تقویت روحیه جهادی و ایجاد انگیزه در میان کارکنان به جد در دستور کار مدیران آبفا قرار دارد.

وی ضمن ارائه گزارش از وضعیت و عملکرد شرکت در مدت یکپارچه سازی، به طرح برنامه برای بهبود ظرفیت‌ها در بخش یکپارچه سازی پرداخت.

کد مطلب 5075492

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