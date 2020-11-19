برکات و دستاوردهای بسیج شناسانده شود/ لزوم تبلیغات موثر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر پنج‌شنبه در دیدار با فرمانده سپاه قائم آل محمد سمنان به میزبانی دفتر خود به مناسبت هفته بسیج ضمن بیان اینکه شاید هنوز بسیاری از افراد جامعه آن طور که باید و شاید برکات بسیج را نمی‌دانند، ابراز داشت: هفته بسیج فرصت خوبی است تا دستاوردهای این نهاد مردمی بیش از گذشته تبلیغ و همه جا خدمات آن مطرح شود.

وی بابیان اینکه در مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و مراکز درمانی، ادارات و غیره باید همه جا صحبت از بسیج باشد، افزود: بسیج در همه این عرصه‌ها می‌تواند حضور یابد و هرکجا این امر اتفاق افتاد با خود پاکی را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین خیلی می‌توان از نهاد بسیج تبلیغ کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه بسیج مساجد نهاد مردمی است، ابراز داشت: بسیاری از برنامه‌ها باید به درون مساجد راه یابد زیرا این مکان‌ها محل رفت و آمد اقشار مختلف مردمی است که می‌تواند ضمن حل مشکلات محله به بیان دستاوردهای بسیج نیز کمک کند

شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از افرادی که جذب بدنه بسیج هستند داوطلبانه کار انجام می‌دهند که شاید از نظر مالی بسیار ضعیف باشند که انتظار می‌رود ضمن تقدیر از این افراد برای مساعدت مالی نیز تدبیری اندیشه شود تا درگذران زندگی با مشکل مواجه نباشند.

وی افزود: معتقدم از صدر اسلام تاکنون آنچه که توانست امت اسلام را سرپا نگه دارد نیروی به نام بسیجیان بود از زمان پیامبر اکرم (ص) بسیج نیز نه به معنای الان بلکه به معنای همراهی و همکاری وجود داشت که در معنای کلان خدا امت اسلام به وسیله ضعفا یاری کرد و امروز مشاهده می‌کنیم که نهادهایی مانند بسیج مستضعفان از دل آن بیرون آمده و یاری گر مردم هستند.