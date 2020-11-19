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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۴

مدیرکل تعزیرات استان خبر داد:

برخورد قانونی با اخلال گران قیمت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد

برخورد قانونی با اخلال گران قیمت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از برخورد صریح قانونی با اخلال گران در بخش قیمت و عرضه شن و ماسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی پیش از ظهر پنجشنبه با اخطار شدید به سو استفاده کنندگان در حوزه شن و ماسه، افزود: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد، گران فروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: اغماضی در این خصوص هم از ناحیه دادستانی و هم تعزیرات حکومتی متصور نیست.

وی ابراز داشت: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.

صالحی خاطرنشان کرد: اخلال کنندگان در حوزه اقتصادی شن و ماسه به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.

صالحی گفت: در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عدم عرضه کالا که باعث افزایش قیمت شود، برخورد خواهیم کرد.

کد مطلب 5075496

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