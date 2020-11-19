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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۴

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

دستگیری سارق با ۵۰ فقره سرقت در بروجرد

دستگیری سارق با ۵۰ فقره سرقت در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری سارق منزل و مشاعات ساختمانی با ۵۰ فقره سرقت در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بروجرد با تحقیقات محسوس و نامحسوس و پوشش نقاط جرم خیز در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: در تحقیقات و بازجویی‌های انجام شده متهم به ۵۰ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی معترف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 5075499

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