دستگیری سارق با ۵۰ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درپی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان بروجرد، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بروجرد با تحقیقات محسوس و نامحسوس و پوشش نقاط جرم خیز در یک عملیات غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: در تحقیقات و بازجویی‌های انجام شده متهم به ۵۰ فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی معترف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.