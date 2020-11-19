به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر امام‌جمعه ضمن بیان اینکه رویکرد اصلی بسیج در ارائه خدمات محله محوری است، اظهار داشت: چهار هزار و ۲۳۶ فعالیت در قالب ۵۱۳ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فرمانده پایگاه‌های مقاومت باید با امام جماعت محله تعامل داشته باشند، تصریح کرد: در سیاست‌های جدید برنامه‌های پایگاه‌های بسیج محلات فرماندهان پایگاه به‌مثابه یک فرمانده سپاه عمل می‌کنند.

خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در اولویت فعالیت بسیج

فرمانده سپاه استان سمنان با اشاره به‌ضرورت شناسایی مشکلات و مسائل فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی محله توسط فرماندهان پایگاه بیان کرد: در گام بعدی مسئولان پایگاه موظف‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

دامغانی بابیان اینکه خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در اولویت برنامه‌های بسیج و پایگاه‌های مقاومت قرار دارد، یادآور شد: حضور فعال پایگاه‌های بسیج در فضای مجازی در دستور کار است.

وی از اجرای طرح هر محله یک رسانه خبر داد و گفت: پیگیری مشکلات محله از طریق رسانه محلی از اهداف اجرای این طرح است و می‌توان گفت برنامه‌ریزی خوبی در سطح استان در فضای مجازی انجام‌شده است.

راه‌اندازی ۲۵ پویش مجازی

فرمانده سپاه استان سمنان بابیان اینکه وضعیت پایگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است و پایگاه‌ها فعال‌تر و پویاتر شدند، گفت: در این ایام فعالیت پایگاه‌ها به‌صورت مجازی تداوم‌یافته است و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هفته بسیج نیز در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود.

دامغانی با اشاره به اینکه برگزاری رزمایش کمک‌های مؤمنانه در هفته بسیج یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها است، تصریح کرد: در این راستا ۲۵ پویش شهرستانی و استانی اجرایی و در بستر فضای مجازی اقدامات مؤثری انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه گروه‌های جهادی درمانی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری به مناطق محروم اعزام می‌شوند، افزود: ۱۰ یادواره شهدای استان به‌صورت مجازی در این هفته برگزار خواهد شد.

برگزاری ۵۰ مسابقه فرهنگی و هنری

فرمانده سپاه استان سمنان با تأکید بر اینکه انتشار تولیدات فرهنگی و هنری، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، جشنواره‌های مختلف برای عموم مردم و بسیجیان نیز در این هفته برنامه‌ریزی‌شده است، اضافه کرد: برپایی ایستگاه‌های فرهنگی در برخی نقاط پرتردد شهرهای استان سمنان نیز در دستور کار است.

دامغانی بابیان اینکه برگزاری ۵۰ مسابقه فرهنگی در مرکز استان سمنان و شهرستان‌های این استان طی هفته بسیج پیش‌بینی‌شده است، اعلام کرد: برگزاری برنامه نوبت ایثار در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، برگزاری رژه خودرویی و موتوری در شهرستان‌ها از دیگر برنامه‌های مهم این نهاد است.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ سری جهیزیه به زوج‌های محروم استان در هفته بسیج اهدا می‌شود و برنامه نذر خون به همت پیشکسوتان بسیجی و اعزام ۱۸ اکیپ پزشکی به مناطق کم برخوردار استان سمنان نیز از دیگر برنامه‌های مهم این هفته محسوب می‌شوند.