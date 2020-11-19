به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تبادل نظر در خصوص اصلاح ساختار بودجه با حضور مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دیوان محاسبات برگزار شد.

در این جلسه، بذرپاش با مهم خواندن پاسخگویی مسئولین در برابر بودجه دریافتی، گفت: بسیاری از نهادها وقتی بودجه می‌خواهند در صف دولت و مجلس هستند اما وقتی نوبت به حسابرسی و تعریف نقش آنها در توسعه کشور می‌شود، نهاد غیردولتی می‌شوند و خود را در مقام پاسخگویی نمی‌دانند.

در این جلسه، بودجه نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین بدهی دولت به شرکت‌ها و صندوق‌ها بررسی شد و بر تسریع در نهایی شدن گزارش تفریغ بودجه تاکید شد.

تشکیل کمیسیون تخصصی متشکل از معاونین فنی و مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی از معاونین و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه به منظور ارائه نقطه نظرات فنی درخصوص اصلاح ساختار بودجه از مصوبات این جلسه بود.