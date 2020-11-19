به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور بعدازظهر پنج‌شنبه در نشست خبری ویدئو کنفرانسی با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان با موضوع کرونا ضمن بیان اینکه با توجه به رنگ‌بندی در کل کشور که به صورت زرد، نارنجی و قرمز است، ابراز داشت: چهار شهرستان گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود قرمز و آرادان، سرخه، مهدی‌شهر و میامی به لحاظ ویروس کرونا نارنجی هستند.

وی بابیان اینکه محدودیت‌های تردد با توجه به وضعیت هر شهرستان تعریف می‌شود، افزود: از روز شنبه ورود پلاک غیر بومی بین شهرها ممنوع است ورودی شهرها در همه شهرهای استان سمنان کنترل می‌شود لذا کسانی که می‌خواهند تردد داشته باشند باید از کمربندی‌ها استفاده کنند.

جانشین رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا در استان سمنان بابیان اینکه در شهرهای قرمز جریمه یک‌میلیون تومانی و شهرهای نارنجی جریمه پانصد هزار تومانی در انتظار خاطیان خواهد بود، ابراز داشت: در چهار شهر قرمز استان سمنان تردد خودرو از ساعت ۲۱ الی چهار صبح ممنوع خواهد بود و در شهرهای نارنجی این محدودیت تردد شبانه نیست.

خجسته پور ضمن بیان اینکه رنگ‌بندی‌ها دوشنبه به دوشنبه اعلام و متناسب با آن تصمیم‌گیری می‌شود، در ادامه تصریح کرد: با توجه به سیر صعودی ویروس کرونا برای پیشگیری از آن باید واحدهای صنفی نیز موارد محدودیت‌های مشاغل را رعایت کنند در صورت عدم تمکین پلمپ ۱۵ روزه در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی افزود: ویروس کرونا این روزها بدجور در سطح جهان، کشور و استان جولان می‌دهد و وضعیت به گونه‌ای که ناگزیر به اجرای سیاست‌های محدودیت بر اساس ستاد ملی کرونا هستیم که دو طرح را تصویب و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ کرده است که طرح جامع مدیریت جامع هوشمند محدودیت‌ها و مدیریت کووید ۱۹ به صورت محله محور از جمله آن‌ها خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد مدیریت مقابله با کرونا در استان سمنان بابیان اینکه برای اجرای سیاست تمرکززدایی می‌بایست به متن محلات رفت، ابراز داشت: در این طرح برای هر شهرستان منطقه بندی و بلوک‌بندی و سپس برای هر بلوک مسئولی مشخص تعیین می‌شود که فرماندار رئیس، نایب رئیس و معاون رئیس شبکه بهداشت و درمان و فرمانده سپاه فرمانده عملیات خواهد بود.

خجسته پور در ادامه تصریح کرد: در طرح محله محور خانواده‌ها به لحاظ داشتن کرونا یا بیماری زمینه‌ای شناسایی خواهند شد و با استفاده از ظرفیت محلات نظیر مدارس، مهمانسرای ادارات، مدارس و غیره نسبت به قرنطینه افراد اقدام می‌شود.

وی بابیان اینکه انجام تست کرونا و توزیع دارو برای خانواده‌های نیازمند در دستور کار قرار دارد، افزود: در طرح محله محور علاوه بر کمک به درمان افراد به وضعیت معیشت خانواده‌های با وضعیت مالی ضعیف نیز رسیدگی می‌شود به این صورت که کمک‌های مؤمنانه با همکاری بسیج و هلال احمر انجام خواهد شد.