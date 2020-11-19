۸۰۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت ۴۲ بیمار

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان در ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی ۸۰۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد بیمار جدید شناسایی شده ۲۹۲ بیمار در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد کل بستری‌های مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در حال حاضر دو هزار و ۴۳ مورد اعلام کرد و گفت: از روز گذشته تاکنون نیز ۲۰۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

وی گفت: همچنین باید توجه داشت که ۳۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نگهداری می‌شوند.

نجیمی آمار مرگ و میر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ۲۴ ساعت اخیر را ۴۲ مورد اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون تست فوت قطعی کرونا برای ۲۹ نفر از این افراد مثبت اعلام شده است.