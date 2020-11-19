فراخوان جمع آوری روایت ها و خاطرات کرونایی جهادگران حوزوی

حجت الاسلام محمدصادق احسان بخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمع آوری روایت ها و خاطرات طلاب در میدان مبارزه با ویروس کرونا به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران خبر داد و اظهار داشت: مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران طی فراخوانی از تمامی حوزه های علمیه «مدیران، اساتید و طلاب» دعوت به عمل آورد تا روایت‌ها، خاطرات و تجربیات جهادی خود را در عرصه مقابله با ویروس کرونا در قالب عکس، فیلم، داستان، شعر و خاطره گویی به واحد تبلیغ و امور فرهنگی مرکز مدیریت استان ارسال کنند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: علاقمندان می توانند آثار خود را با هشتگ «خاطرت_جمع» به همراه مشخصات کامل شامل زمان و مکان واقعه در فرمت های mp۴، jpg و یا word به آیدی @amin_barekt در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که بهترین آثار همراه با نام طلبه جهت اطلاع و خشنودی رهبر معظم انقلاب به دفتر معظم له ارسال خواهد شد.