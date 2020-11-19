  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۲۵

مرکز مدیریت حوزه های تهران اعلام کرد؛

فراخوان جمع آوری روایت ها و خاطرات کرونایی جهادگران حوزوی

فراخوان جمع آوری روایت ها و خاطرات کرونایی جهادگران حوزوی

مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان تهران طی فراخوانی از تمام حوزویان جهادگر تهرانی دعوت کرد روایت ها و تجربیات کرونایی خود را به واحد تبلیغ مرکز ارسال کنند. 

حجت الاسلام محمدصادق احسان بخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از جمع آوری روایت ها و خاطرات طلاب در میدان مبارزه با ویروس کرونا به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران خبر داد و اظهار داشت: مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران طی فراخوانی از تمامی حوزه های علمیه «مدیران، اساتید و طلاب» دعوت به عمل آورد تا روایت‌ها، خاطرات و تجربیات جهادی خود را در عرصه مقابله با ویروس  کرونا در قالب عکس، فیلم، داستان، شعر و خاطره گویی به واحد تبلیغ و امور فرهنگی مرکز مدیریت استان ارسال کنند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان تهران ادامه داد: علاقمندان می توانند آثار خود را با هشتگ «خاطرت_جمع» به همراه مشخصات کامل شامل زمان و مکان واقعه در فرمت های mp۴، jpg و یا word به آیدی @amin_barekt در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که بهترین آثار همراه با نام طلبه جهت اطلاع و خشنودی رهبر معظم انقلاب به دفتر معظم له ارسال خواهد شد.

کد مطلب 5075524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها