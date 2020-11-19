به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مجازی سازمان ملل متحد و اتحادیه بین المجالس (IPU) با مشارکت سازمان ملل و کارشناسان صلح این سازمان برگزار شد و نمایندگان سایر کشورها عملکرد و برنامه‌های خود را در جهت صلح و عملیات‌های حفظ صلح در کشورهای خود ارائه کردند.

مجتبی رضاخواه، دبیرکل گروه پارلمانی ایران در اتحادیه بین المجالس در این نشست با اشاره به اتفاق کشته شدن چند صد هزار نفر مردم یمن در حملات ائتلاف سعودی و به مخاطره افتادن صلح جهانی در این منطقه و وقوع قحطی و نبود امکانات بهداشتی برای کودکان و زنان در شرایطی که شاهد پاندمی کرونا در این منطقه هستیم، گفت: دنیا متأسفانه در قبال این اتفاقات موضع روشنی ندارد و منفعلانه عمل کرده و این موضوع صلح جهانی را به مخاطره انداخته است.

در پایان مقرر شد این گونه وبینارها در مورد موضوعات مختلف و با مشارکت آی پی یو ادامه پیدا کند.