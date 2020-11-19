صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشاورزی البرز

علی حدادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت جدی از تولید داخلی اظهار کرد: در حالی که کشور با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبه‌روست باید به توان داخلی تکیه کنیم، چراکه با این امر می‌توانیم بسیاری از مشکلات را به دست صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی حل کنیم.

وی با اشاره به مشکل کاغذبازی در روند تولید بیان کرد: سهل‌الوصول بودن دریافت مجوزها می‌تواند در بخش تولید مؤثر باشد و کمک شایانی به این بخش کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه باید به سرمایه‌گذاری‌های داخلی اعتماد کنیم، تصریح کرد: تعاونی‌هایی که وارد عرصه تولید می‌شوند می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند که حمایت از آنها باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

لزوم حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند بخش مهمی از نیازهای کشور را که پیش از این از خارج وارد می‌شد تأمین کنند، اقتصاد دانش‌بنیان امروز بسترها و زمینه‌های مناسبی در کشور دارد که با توجه به آن می‌توان کشور را در بسیاری از بخش‌ها بی‌نیاز کرد.

حدادی با بیان اینکه کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های مورد نیاز کشور است، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی به صنایع تبدیلی نیاز بسیار زیادی دارد که این امر حلقه مفقود در استان البرز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ تجمیع کاشت گفت: در این راستا مصوبه‌ای در مجلس داشتیم، همچنین خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تبدیل به قانون کردیم که این امر می‌تواند در سطح استان با روش‌هایی مانند گلخانه، زارعت و باغداری مورد استفاده قرار گیرد.

چالش تأمین آب مورد نیاز کشاورزی

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه در راستای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی مشکل جدی داریم، اظهار کرد: چه در روش تغذیه مصنوعی و چه در روش آبیاری سنتی هدررفت بسیار زیادی داریم که برای رفع این معضلی باید برنامه مفصلی بر اساس آمایش سرزمینی تدوین شود.

وی با بیان اینکه ایجاد نواحی صنعتی روستایی که مصوبه شورای برنامه‌ریزی طی سال‌های گذشته است، مغفول مانده است و باید اقدامی جهادی در این زمینه کرد، متذکر شد: برای ایجاد نواحی صنعتی روستایی نقاطی شناسایی شدند و در این زمینه کار کارشناسی شد اما خروجی امر مطلوب نبود و عملاً اقدامی اجرایی در این زمینه صورت نگرفت.