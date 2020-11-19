به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در آئین الحاق " ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی " به نیروی دریایی سپاه که با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه و جمعی از مقامات و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد، از شهید رودکی به عنوان یکی از دریادلان سپاه که نقش مهمی در ارتقای توان شناوری و تسلیح آنها داشت یاد کرد و گفت: امروز شاهدیم نام شهدای تاریخ ساز و جاودانه ما بر روی شناوری راهبردی گذاشته شده و دریاها و اقیانوس‌ها را شکافته و پیش خواهد رفت.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه دفاع از کیان اسلام مرز نمی‌شناسد، گفت: به فرموده فرماندهی معظم کل قوا نیروی دریایی یک نیروی راهبردی است و مرز نمی‌شناسد؛ قوانین دریاها این اجازه را به نیروی دریایی می‌دهد تا ۱۲ مایلی هر کشوری حضور پیدا کند؛ ما اعتقادمان این است که در کنار برادران عزیزمان در نیروی دریایی ارتش برای برقراری امنیت آب‌های فرادست یا فراتر از مرزها در اقیانوس، سیادت دریایی داشته باشیم.

وی افزود: سیادت دریایی امروز حق ما و هر کشوری است. حضور و مأموریت‌های ما در فراساحل و اقیانوس هند حق ما و تحقق آن به معنای سیادت دریایی است.

دریادار تنگسیری با بیان اینکه آموخته‌ایم برای ایجاد امنیت و قوی شدن باید روی پای خودمان بایستیم، گفت: ابتدا باید به خدا و سپس به خود متکی باشیم؛ ما از اندیشه، خلاقیت و ابتکار برای ساخت تجهیزات مدرن و پیشرفته در کنار معنویت استفاده کردیم. قوی شدن راه ما است و این مسیر نورانی را با قدرت ادامه خواهیم داد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه از اقیانوس پیمای شهید رودکی به عنوان شناوری که به انواع سلاح‌ها تجهیز شده است نام برد و گفت: این شناور سنگین پیام آور صلح و دوستی و برادری و امنیت است؛ قابل قبول نیست که کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ما در دریاهای آزاد مورد تهدید قرار گیرند یا اتفاقی برای امنیت آنها بیفتد. تأمین امنیت این کشتی‌ها به عهده ما است و با اقتدار آن را به انجام می‌رسانیم.

دریادار تنگسیری در پایان با تاکید بر اینکه راهبرد ما صلح و دوستی همراه با امنیت همگانی است، گفت: در این راهبرد امنیت در مقابل امنیت و تهدید در مقابل تهدید است. امنیت خریدنی نیست و صرفاً در سایه صلح و احترام متقابل به منافع یکدیگر حاصل خواهد شد.

