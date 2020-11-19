۳۴انبار احتکار توسط سپاه لرستان کشف شد/توزیع ۱۱۲ هزار بسته معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید سوری امروز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه بسیج مستضعفین الگویی برای منطقه است و ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار مهم‌ترین درسی است که بسیج به مردم منطقه داده است، اظهار داشت: در داخل کشور هم هر زمان که نیاز به کمک بوده و در هر عرصه‌ای که لازم بوده است، بسیج حضور مؤثر داشته است.

وی با بیان اینکه حضور در دفاع مقدس و عرصه‌های تأمین امنیت و آسایش مردم، مشارکت مؤثر در حل مشکلات اجتماعی، کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه، مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و… تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های مؤثر و سازنده بسیج است، تصریح کرد: گستردگی فعالیت‌های بسیج شامل همه اقشار و همه صحنه‌ها می‌شود و امروز عرصه‌ای را نمی‌بینیم که بسیج در آن حضور مؤثر نداشته باشد.

بسیج ۸۳۴ پروژه محرومیت زدایی در لرستان اجرا کرد

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه محرومیت زدایی از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های مجموعه بسیج است، افزود: از هفته بسیج سال گذشته تا امروز، بالغ بر ۸۳۴ پروژه از سوی مجموعه بسیج سازندگی در مناطق محروم لرستان اجرایی شده است.

سرهنگ سوری فعالیت‌های نیروهای بسیج در مقابله با سیلاب و کمک رسانی به مردم و در ایام شیوع کرونا را تشریح کرد و اظهار داشت: بعد از کادر درمان، دومین گروهی که خیلی با مسئله کرونا درگیر بودند و در کف جامعه نقش آفرینی کردند، گروه‌های جهادی و نیروهای بسیجی بودند که فعالیت‌های آنها از ضدعفونی معابر گرفته تا رزمایش کمک مومنانه و کنترل ورودی و خروجی‌ها و… گسترده بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بسیج در حوزه ایجاد اشتغال و راه اندازی کارگاه‌های کوچک و زودبازده گفت: به دنبال شیوع کرونا نیز کارگاه‌های تولید ماسک در سطح لرستان توسط بسیج راه اندازی شد.

رونمایی از طرح «شهید سلیمانی» در هفته بسیج

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از رونمایی از طرح «شهید سلیمانی» در هفته بسیج خبر داد و افزود: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و در راستای کنترل و مقابله با کرونا، ردیابی و بیماریابی، کمک به قرنطینه بیماران و… اجرایی می‌شود.

این آمادگی وجود دارد که در شهرهای مختلف استان نقاهتگاه بیماران کرونایی را راه اندازی کنیم

سرهنگ سوری با بیان اینکه در حال حاضر دو نقاهتگاه بیماران کرونایی در مرکز لرستان آماده است، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که در شهرهای مختلف استان نقاهتگاه بیماران کرونایی را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به ایجاد گشت‌های سلامت امر به معروف و نهی از منکر در راستای تذکر لسانی به کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، افزود: کمک به نیروی انتظامی در بحث کنترل عبور و مرورها، فعالیت گروه‌های جهادی برای انجام کارهای خدماتی در بیمارستان‌ها، حمایت از خانواده‌های درگیر کرونا، ضدعفونی نقطه به نقطه و هوشمند مناطق و مراکز مختلف، اعزام تیم‌های امدادی و بهداشتی به مناطق محروم، شرکت در پویش نذر خون و اجرای مرحله سوم رزمایش مومنانه از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در لرستان خواهد بود.

۱۱۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان لرستان توزیع شد

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه در مراحل قبلی رزمایش کمک مومنانه تا کنون، ۵۰ میلیارد تومان در بخش‌های مختلف بسته‌های معیشتی و آموزشی به مردم لرستان کمک شد، تصریح کرد: ۱۱۲ هزار بسته معیشتی، ۱۰ هزار کارت هدیه، ۲۳۷ جهیزیه، ۱۰ هزار بسته لوازم التحریر و ۱۵۰ هزار بسته بهداشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه در استان توزیع شد.

سرهنگ سوری از اجرای طرح «۱۷ ربیع» نیز خبر داد و گفت: این طرح در راستای مقابله با گران فروشی و احتکار کالاها با همکاری مجموعه تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرایی می‌شود.

شناسایی ۳۴ انبار احتکار کالا توسط سپاه لرستان

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بالغ بر ۳۴ انبار احتکار کالا را شناسایی و ضبط کرده‌ایم و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان همچنین از فعالیت گشت‌های رضویون در محلات لرستان به منظور تأمین امنیت و پیشگیری از بروز جرایم خبر داد و گفت: هر پایگاه بسیج حداقل هفته‌ای یک شب گشت رضویون در محلات استان خواهد داشت.