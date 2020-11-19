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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۹

استاندار هرمزگان:

زیرساخت‌های حمل‌ونقل در هرمزگان توسعه می‌یابد

زیرساخت‌های حمل‌ونقل در هرمزگان توسعه می‌یابد

جاسک - استاندار هرمزگان گفت: حمل‌ونقل به‌عنوان زیرساختی مهم در هرمزگان، فعالیت‌های مختلف در این استان را پشتیبانی می‌کند و پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این استان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر پنجشنبه پس از افتتاح ۹۷ کیلومتر از کریدور بزرگراهی ساحلی جنوب کشور در استان هرمزگان از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور، عنوان کرد: تلاش بسیار خوبی جهت تکمیل این کریدور بزرگراهی در طول نوار ساحلی استان هرمزگان در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌های خوب پیمانکاران و مشوق‌های در نظر گرفته شده برای آنان، تلاش می‌کنیم تا بخش عمده‌ای از این کریدور به ویژه در غرب هرمزگان تا پایان سال جاری تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

استاندار هرمزگان افزود: هرمزگان از ظرفیت‌های مختلف حمل و نقلی در بخش زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برخوردار است و با توجه به اینکه بخش گسترده‌ای از مراودات اقتصادی کشور از طریق این استان صورت می‌گیرد، توجه به حمل و نقل در هرمزگان در اولویت قرار دارد.

همتی تصریح کرد: حمل و نقل به عنوان زیرساختی مهم در هرمزگان، فعالیت‌های مختلف در این استان را پشتیبانی می‌کند و پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در این استان در حال اجراست.

کد مطلب 5075533

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