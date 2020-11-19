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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۵۱

دبیر ستاد نماز جمعه کرمانشاه:

نماز جمعه فردا در کرمانشاه برگزار نمی شود

نماز جمعه فردا در کرمانشاه برگزار نمی شود

کرمانشاه- دبیر ستاد برگزاری نماز جمعه استان کرمانشاه گفت: به علت شیوع ویروس کرونا نماز جمعه این هفته ۳۰ آبان در کرمانشاه و سایر شهرستان‌های استان برگزار نمی شود.

عباس سروری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت گسترش ویروس کرونا و به جهت حفظ سلامت جان نمازگزاران نماز جمعه این هفته ۳۰ آبان ۹۹ در کرمانشاه و سایر شهرستان‌های استان برگزار نخواهد شد.

وی افزود: در این راستا از مردم می‌خواهیم فردا به درب مساجد مراجعه نکنند و برگزاری نماز جمعه در هفته‌های آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیر ستاد برگزاری نماز جمعه استان کرمانشاه گفت: از مردم می‌خواهیم علاوه بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از دعا به درگاه خداوند غافل نشوند و دعای هفتم صحیفه سجادیه را برای دفع این ویروس منحوس قرائت کنند.

کد مطلب 5075535

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