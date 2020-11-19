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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۴۸

یکسان سازی قرارداد دستیاران یحیی با مقیاس آقا کریم!

یکسان سازی قرارداد دستیاران یحیی با مقیاس آقا کریم!

قرارداد دستیاران یحیی گل محمدی با درخواست سرمربی پرسپولیس و تایید مسئولان باشگاه افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از تغییر مدیریت باشگاه و حضور جعفر سمیعی در قامت مدیرعامل پرسپولیس جلسات خود برای افزایش مبلغ قرارداد خود و دستیارانش را با وی ادامه داد.

سرمربی پرسپولیس خیلی زود توانست سمیعی را برای افزایش مبلغ قرارداد دستیاران خود متقاعد کند تا حمید مطهری دستیار اول او به همراه داود فنایی، مظاهر رحیم پور، مهرداد خانبان به باشگاه رفته و مبلغ قراردادهای فصل جاری خود را امضا کنند.

مبالغی که با توجه به صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی در دوره قبلی لیگ برتر با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

یحیی گل محمدی در حالی خواستار بررسی افزایش رقم دریافتی دستیاران خود طبق بندهای مندرج در قرارداد فصل جاری خود شده است که در بین آنها تنها کریم باقری مربی پنج سال گذشته این تیم مبلغی بیشتر از سایرین دریافت می‌کرد.

گل محمدی که خود نیز قراردادش افزایش قابل توجهی نسبت به فصل گذشته داشته است توانست مبلغ قرارداد دستیاران همیشگی خود را که چند سال متوالی است با آنها کار می‌کند تا حدودی به رقم دریافتی کریم باقری از پرسپولیس نزدیک کند.

کد مطلب 5075546

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