کمک ٣٣٠ میلیاردی خیران به نیازمندان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان پیش از ظهر پنجشنبه در آئین رزمایش بزرگ مهرورزی بیان کرد: در راستای حمایت از محرومین در گام دوم اقدامات مناسبی در استان فارس ایجاد شده است.

وی ادامه داد: خیرین نیک اندیش استان فارس پیش از شیوه ویروس کرونا توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای با ایجاد وحدت در استان فارس فراهم کنند این در حالیست که هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف نیز در کمک به محرومین وجود داشته است.

بذرافشان در خصوص رزمایش کمک مومنانه نیز بیان کرد: دو مرحله رزمایش کمک مومنانه در استان فارس برگزار شد و در برگزاری این رزمایش‌ها شاهد همکاری دستگاه‌های مختلف بودیم در مرحله اول این رزمایش بیش از اول ١ میلیون و٢٠٠ هزار غذای گرم در میان نیازمندان توزیع شد و در این مرحله ٢٧٠ هزار بسته معیشتی در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد ادامه داد: در مرحله دوم رزمایش دو میلیون و ٣٠٠ هزار غذای گرم در ماه رمضان در میان نیازمندان قرار گرفت و ١٧٠ هزار بسته معیشتی نیز در این مرحله توزیع شد.

او خاطرنشان کرد: در مرحله سوم این رزمایش نیز بالغ بر ١١٧ هزار بسته معیشتی، هزار و ۵٠٠ سری جهیزیه، افتتاح ٨٠٠ واحد مسکونی در مناطق محروم و ۵٠٠ پنل خورشیدی، توزیع ٣ هزار تبلت دانش آموزی، توزیع دو هزار وسایل گرمایشی در اختیار نیازمندان قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۴ میلیارد تومان توسط خیرین در راستای تهیه تبلت‌های دانش آموزی جمع آوری شده است یادآور شد: استانداری فارس تاکید ویژه ای بر طرح هر کارمند یک حامی داشته و این طرح در استان بیش از سایر مناطق کشور مورد توجه است.