فاطمه زهرا سیدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر افزایش فعالیت سامانه ناپایدار جوی و اعلام هشدار نارنجی برای همه مناطق استان اصفهان است.

وی افزود: با توجه به ورود سامانه ناپایدار جوی به اصفهان از فردا فعالیت سامانه بارشی در همه مناطق استان را خواهیم داشت و این فعالیت تا روز یکشنبه ادامه پیدا می‌کند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان اضافه کرد: از فردا بارش برف، مه آلودگی، کاهش دید افقی و تندباد موقت در مناطق کوهستانی و سردسیری را شاهد خواهیم بود.

شنبه همه شهرهای اصفهان بارانی می‌شود

وی با بیان اینکه برای روز جمعه سامانه بارشی بیشتر مناطق غربی استان اصفهان را پوشش می‌دهد، اضافه کرد: برای روز شنبه اکثر مناطق استان و به ویژه غرب و شمال غرب تحت پوشش فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

سیدان با بیان اینکه سامانه بارشی در روز یکشنبه بیشتر نیمه جنوبی استان را درگیر خواهد کرد، اظهار داشت: فعالیت این سامانه در استان اصفهان بعد از ظهر یکشنبه به پایان می‌رسد.

جاده‌های مواصلاتی لغزنده و مه آلود است

وی با بیان اینکه آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب‌ها در مناطق غربی و جنوبی و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها در این مناطق پیش‌بینی می‌شود، اضافه کرد: مه گرفتگی در جاده‌ها، لغزندگی جاده‌ها در محورهای مواصلاتی و اختلال در تردد جاده‌های غرب و جنوب استان نیز طی سه روز آینده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان درباره وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: دما در این بازه زمانی تغییر محسوسی را نخواهد داشت اما از روز شنبه کاهش محسوس بیشینه دما در استان را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین دمای ۱۶ و سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر در نوسان است، ابراز داشت: همچنین در این بازه زمانی چوپانان با دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و بویین میاندشت با دمای هوای سه درجه سانتی‌گراد زیر صفر خنک‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.