به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر پنجشنبه در همایش مهرورزی بیان کرد: در راستای حمایت از سلامت جامعه و کاهش همه گیری کرونا محدودیت‌های جدید اعمال خواهد شد تا سلامت جامعه تضمین گردد.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس افزود: همراهی و همدلی که در میان ارکان مدیریت استانی در کنار فعالیت‌های خیرین بود موجب شده تا حمایت خوبی از نیازمندان استان فارس ایجاد شود.

او افزود: کمک به اشتغال و ایجاد سر پناه برای نیازمندان استان فارس منجر به کاهش بیکاری در این قشر شده و این افراد توانسته‌اند در کشور منشأ اثر باشند.

رحیمی تاکید کرد: بزرگترین کمک به یکدیگر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است و اگر تعاملات اجتماعی کاهش یابد موجب خواهد شد جامعه به سمت سلامتی حرکت می‌کند.

استاندار فارس اظهار کرد: محدودیت‌های اخیر برای مردم سختی‌هایی به همراه خواهد داشت اما در راستای حمایت از سلامتی جامعه بایستی این محدودیت‌ها در جامعه نیز ایجاد شود تا علاوه بر افراد جامعه کمک ویژه ای نیز به کادر درمان شود.

وی ادامه داد: مردم همواره در جامعه توانستند منشأ ثمرات ویژه ای شوند و می‌توان از این ظرفیت در راستای برطرف شدن مشکلات موجود در جامعه بهره برداری کرد.

به اعتقاد استاندار فارس مردم همواره حامیان خوبی برای دفاع از کیان کشور بوده‌اند و توانسته‌اند در مواقع حساس به کمک دولت و نظام بیایند.