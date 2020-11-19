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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۵۸

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان:

سامانه بارشی در خوزستان تا دوشنبه فعال است

سامانه بارشی در خوزستان تا دوشنبه فعال است

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از فعال بودن سامانه بارشی تا دوشنبه هفته آینده در استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از اواسط روز جمعه تا اواخر روز یکشنبه شمال خلیج‌فارس مواج است، اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی سامانه بارشی از روز جمعه تا اواسط روز دوشنبه در استان سبب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای و احتمال ریزش تگرگ و برف در ارتفاعات خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اوج بارش‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه و بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق استان خواهد بود، افزود: با توجه به خصوصیات بارش‌های پاییزی احتمال شدت گرفتن بارش‌ها به صورت نقطه‌ای در استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با ۲۶.۴و ایذه با ۸.۵ سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری گفت: در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۲۷.۵ و حداقل به ۱۳.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 5075555

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    نظرات

    • احمد علی اهنگر شوشتری IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
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      پاسخ
      با تشکر از زحمات شما.اگر امکان دارد از حجم خالی پشت سدها و بخصوص سد دز گزارشی تهیه نمایید زیرا تنها یک سد در مسیر رودخانه دز وجود دارد .که می بایست امادگی مناسبی در این خصوص داشته باشند

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