ضرورت توجه به مشاوره های قبل از ازدواج/ ۱۸۰۰ زوج آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد صبح پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به اینکه یکی از موارد که با توجه به آمار بالای طلاق باید به آن توجه شود مشاوره‌های پیش از ازدواج است، اظهار کرد: متأسفانه عدم شناخت درست طرفین از یکدیگر زمینه ایجاد مشکلات خانوادگی و افزایش آمار طلاق را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات برای پیشگیری از بروز این آسیب اجتماعی توجه به مشاوره‌های قبل از ازدواج است، افزود: استان گیلان جز پنج استان نخست در ثبت طلاق است.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه جوانان باید مهارت‌های زندگی در کنار هم را کسب کنند، گفت: عامل اصلی طلاق عدم شناخت درست قبل از ازدواج است لذا باید به آموزش این مهارت‌ها توجه بیشتری انجام شود.

وی به برگزاری بیش از ۱۰۰۰ دوره آموزشی در این زمینه توسط اداره کل بهزیستی گیلان از سال ۸۰ تاکنون اشاره و اضافه کرد: هدف از برگزاری این آموزش‌ها ارتقای توانمندی و پیشگیری بروز آسیب‌های اجتماعی همانند طلاق است.

نحوی نژاد همچنین با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح مدارس و در پایه‌های یازدهم و دوازدهم، ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار دانش آموزان مشغول به تحصیل در این پایه‌ها مشاوره‌های قبل از ازدواج را دریافت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال نیز هزار و ۸۰۰ زوج آموزش مهارت‌های زندگی را کسب کرده‌اند، تصریح کرد: به منظور راهنمایی زوجین نیز سامانه تلفنی ۱۴۸۰ خدمات مشاوره‌ای لازم را به آنها ارائه می‌کند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به ۱۹ هزار تماس با این سامانه، گفت: بیش از ۱۲ هزار تماس نیز با سمانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی در استان گیلان برقرار شده که مشاوره و خدمات لازم ارائه شده است.