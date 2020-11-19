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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۲۴

تمرکز کتابگردی ۹۹ بر خرید غیر حضوری؛

مردم کتاب‌ها را درب منزل رایگان تحویل بگیرند

مردم کتاب‌ها را درب منزل رایگان تحویل بگیرند

مراسم کتابگردی ۹۹، امسال بخلاف سال گذشته، تمرکز خود را بر ارسال سریع و رایگان کتاب درب منزل و پرهیز از خرید حضوری کتاب قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین سال راه اندازی آئین مردمی کتاب‌گردی به دلیل شرایط کرونایی کشور با سبک و سیاقی متفاوت برگزار می‌شود و در این چارچوب، این آئین تسهیلاتی را برای خرید غیر حضوری و دریافت (رایگان) کتاب درب منزل برای مخاطبین تهرانی فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های خود را در روز پنج شنبه ۲۹ آبان از ساعت ۹ تا ۱۶ (به صورت غیرحضوری) از تمام کتابفروشی‌های تهران خریداری کرده و از پیک بادپا به صورت رایگان درب منزل تحویل گیرند.

از همه هنرمندان، اهالی قلم، اصحاب فکر و اندیشه دعوت شده همچون سال‌های گذشته از این حرکت مردمی در راستای شکل‌گیری و گسترش فضای گفت‌وگوی عمومی با محوریت کتاب حمایت کنند.

کد مطلب 5075565

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