به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین سال راه اندازی آئین مردمی کتاب‌گردی به دلیل شرایط کرونایی کشور با سبک و سیاقی متفاوت برگزار می‌شود و در این چارچوب، این آئین تسهیلاتی را برای خرید غیر حضوری و دریافت (رایگان) کتاب درب منزل برای مخاطبین تهرانی فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند کتاب‌های خود را در روز پنج شنبه ۲۹ آبان از ساعت ۹ تا ۱۶ (به صورت غیرحضوری) از تمام کتابفروشی‌های تهران خریداری کرده و از پیک بادپا به صورت رایگان درب منزل تحویل گیرند.

از همه هنرمندان، اهالی قلم، اصحاب فکر و اندیشه دعوت شده همچون سال‌های گذشته از این حرکت مردمی در راستای شکل‌گیری و گسترش فضای گفت‌وگوی عمومی با محوریت کتاب حمایت کنند.