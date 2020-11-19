به گزارش خبرنگار مهر، حسین پنبه دانه پور پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد مقابله با بحران، اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های سال‌های گذشته و میزان پیش‌بینی بارندگی در روز شنبه تمامی دستگاه‌ها تمهیدات لازم را داشته باشند.

وی افزود: شهرداری در این راستا اقدامات لازم را برای لایروبی و تأمین ماشین‌آلات انجام دهد و همچنین ادارات آب و برق و گاز با آمادگی کامل به استقبال از فصل بارش‌ها برود.

پنبه دانه بیان کرد: تمامی تیم‌های امداد و نجات، اورژانس، و همچنین آتش‌نشانی آمادگی لازم را در خصوص تجهیزات خود در ۴۸ ساعت آینده داشته باشند.

وی افزود: دهیاران و اداره امور عشایر شهرستان با هشدارهای لازم به تمامی عشایر، آنها را از کنار رودخانه‌ها دور کنند.

فرماندار شهرستان شوشتر در پایان گفت: با تشکیل تیمی توسط شهرداری، شهرسازی در مسیرهای تردد در منطقه مسکن مهر شن‌ریزی انجام شود تا نارضایتی را در این مناطق نداشته باشیم‌.