  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۰۰

فرماندار شوشتر:

تمهیدات لازم برای بارش باران در شوشتر اتخاذ می‌شود

تمهیدات لازم برای بارش باران در شوشتر اتخاذ می‌شود

شوشتر- فرماندار شوشتر با تأکید بر آمادگی تمامی دستگاه‌های شهرستان، گفت: تمهیدات لازم برای بارش باران در روز شنبه اندیشیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پنبه دانه پور پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد مقابله با بحران، اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های سال‌های گذشته و میزان پیش‌بینی بارندگی در روز شنبه تمامی دستگاه‌ها تمهیدات لازم را داشته باشند.

وی افزود: شهرداری در این راستا اقدامات لازم را برای لایروبی و تأمین ماشین‌آلات انجام دهد و همچنین ادارات آب و برق و گاز با آمادگی کامل به استقبال از فصل بارش‌ها برود.

پنبه دانه بیان کرد: تمامی تیم‌های امداد و نجات، اورژانس، و همچنین آتش‌نشانی آمادگی لازم را در خصوص تجهیزات خود در ۴۸ ساعت آینده داشته باشند.

وی افزود: دهیاران و اداره امور عشایر شهرستان با هشدارهای لازم به تمامی عشایر، آنها را از کنار رودخانه‌ها دور کنند.

فرماندار شهرستان شوشتر در پایان گفت: با تشکیل تیمی توسط شهرداری، شهرسازی در مسیرهای تردد در منطقه مسکن مهر شن‌ریزی انجام شود تا نارضایتی را در این مناطق نداشته باشیم‌.

کد مطلب 5075566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها