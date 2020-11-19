بارش برف اشکورات شهرستان رودسر را سفید پوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی با نفوذ سامانه سرد و بارشی از صبح پنج شنبه بیشتر مناطق جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رودسر شاهد بارش باران و برف بوده است.

سرپرست بخشداری رحیم آباد در این باره به خبرنگار مهر گفت: بارش برف در ارتفاعات اشکورات رحیم آباد از بامداد پنج شنبه آغاز و هم اکنون نیز به صورت پراکنده در این مناطق ادامه دارد.

جابر مهری با اشاره به متأثر شدن ۲۵ روستا و دهستان‌های منطقه اشکورات از برف، افزود: هیچ گونه مشکل در تردد این راه‌ها این منطقه وجود ندارد.

گفتنی است؛ بارش برف که از دیشب در مناطق کوهستانی شاه معلم، دولی چال، کهنه ماسوله، خلیل دشت ماسوله، مناطق ییلاقی املش آغاز شد همچنان ادامه دارد.

هواشناسی پیش بینی کرد این شرایط جوی دست کم تا ظهر فردا در گیلان ادامه دارد.