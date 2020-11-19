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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی:

باران و برف دوباره آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

باران و برف دوباره آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از اواخر روز جمعه با ورود سامانه جدید بارشی به استان، بارش باران و برف دوباره آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر با بیان اینکه سامانه بارشی همچنین موجب بروز مه می‌شود، افزود: فعالیت این سامانه تا روز سه شنبه ادامه داشته و در نواحی گرمسیری استان همراه با رگبار و غرش آذرخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه در پی نفوذ این سامانه، دمای هوای استان به صورت نسبی کاهش می‌یابد، اظهار داشت: این سامانه همچنین موجب وزش باد گاهی تا نسبتاً شدید در استان می‌شود.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در پی نفوذ این سامانه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، کاهش دید و لغزندگی معابر و جاده‌ها می‌شود.

امیدفر، با بیان اینکه فعالیت این سامانه در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی به صورت کولاک برف خواهد بود، از مسافران و رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در کنار رعایت نکات ایمنی خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی انجام اقدامات به موقع در خصوص آبگرفتگی معابر عمومی و توجه کشاورزان به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را خواستار شد.

کد مطلب 5075583

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