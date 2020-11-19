به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حسینی اظهار کرد: طرح ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی به منظور جلوگیری از ایراد ضرر و زیان به اموال عمومی و صیانت از اموال مردم در حال اجراست.

وی افزود: این طرح از تاریخ ۱۷ آبان ماه به مدت ۲ ماه و با تسهیلات بسیار ویژه از جمله عدم نیاز به پلاک، عدم نیاز بیمه نامه، عدم نیاز به گواهینامه راننده و هزینه پارکینگ برابر تعرفه سال ۹۴ اجرایی می‌شود و مالکان، متصرفان و نمایندگان قانونی می‌توانند صرفاً با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.

حسینی گفت: ارائه قبض رسید پارکینگ، ارائه سند مالکیت (برگه سبز)، کارت شناسایی موتورسیکلت و سند کارخانه سازنده در خصوص موتورسیکلت‌های فاقد پلاک الزامی و پرداخت خلافی نیز به صورت اقساطی (بالای ۵ میلیون ریال) امکان پذیر است و همچنین خلافی‌های دوبله نیز در اجرای طرح بخشیده می‌شوند.