فقدان یکپارچگی در مدیریت شهرها/ فصل مدیریت سنتی تمام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری امروز در نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که در قالب وبینار به مرکزیت مشهد در حال برگزاری است، گفت: مدیریت شهرهای امروز با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع مسائل، بدون بهره‌گیری از دانش مدیریت شهری میسر نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارکرد: نتایج این کنفرانس‌ها جدای از توجه به برخی از مشکلات، توانسته بستر ارتباط بین بخش علمی و دانشگاهی کشور و مدیریت اجرایی شهر مشهد را برقرار کند.

سهم ناچیز منابع مالی پایدار در مدیریت شهری

حیدری گفت: منابع مالی پایدار در مدیریت شهری سهم ناچیزی دارد و پس از این که دولت منابع مالی خود برای کمک به شهرداری‌ها را قطع کرد شهرداری‌ها در جایگاه متهم به شهرفروشی و تراکم‌فروشی قرار گرفته‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: توسعه اقتصادی، شرط لازم برای توسعه شهر است، در کنار آن، پرداختن به پیامدها و کنترل آثار جانبی آن شرط کافی است و در کنار توسعه اقتصادی باید روی موضوع کاهش آثار سو احتمالی برخی از فعالیت‌های عمرانی با تکیه بر نگاه به ارزیابی‌های زیست محیطی توجه داشته باشیم.

حیدری افزود: در شورای پنجم شهر مشهد با مصوبات و پیگیری‌های صورت گرفته، تقریباً برای تمام طرح‌های عمرانی پیوست‌های زیست محیطی تهیه شده است در عین حال استفاده از روش‌های علمی و رسیدن به دستاوردهای جدید توسط محققان می‌تواند به این هدف مهم حوزه مدیریت شهری نیز کمک کند.

گذر از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند ضروری است

رئیس شورای شهر مشهد اظهار کرد: شهرها و مدیریت شهری ما از فقدان یکپارچگی رنج می‌برند و گذر از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و تبیین ساز و کارهای مدیریتی با مشارکت همه ذی‎نفعان می‌تواند ما را به سمت مدیریت نهادی پیش ببرد.

وی در ادامه اظهار کرد: در مدیریت شهری مشهد با جمعیت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری حاشیه‌نشین آن پرداختن به موضوع حاشیه‌نشینی و استفاده از الگوهای موفق در بحث ساماندهی مراکز اقامتی که به شکل خودجوش و بدون برنامه‌ریزی شکل گرفته‌اند می‌تواند از دستاوردهای این کنفرانس باشد.

در ادامه این کنفرانس محمدهادی مهدی‌نیا، دبیر این دوره از کنفرانس محور اصلی وبینار را «شهرهای آینده و تغییرات اقلیمی» اعلام کرد و بیان کرد: ۲۵۱ مقاله برای ارائه در این کنفرانس ارسال شده که از این تعداد ۹۸ مقاله پذیرفته شده که براساس توافقی که با مجله محترم و وزین «جغرافیا و توسعه فضای‌شهری» صورت گرفته، مقالات برتر در این مجله به چاپ خواهند رسید.

پرهیز از انتخاب برنامه‌های زودگذر در مشهد

محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز بیان کرد: در شهری مثل مشهد که نگاه در آن فقط روزمرگی نیست، نباید برنامه‌ها را زودگذر و گذرا انتخاب کنیم؛ همچنین باید مدنظر داشته باشیم در چنین شهری منابع خود را به راحتی هدر ندهیم و برای آیندگان برنامه‌ریزی کنیم.

وی تاکید کرد: توسعه پایدار نیاز به رشته‌های مختلف تخصصی دارد و شاید فلسفه هماهنگی و همکاری شورای شهر و شهرداری مشهد با دانشگاه نیز به همین خاطر است.

گفتنی است، نخستین بخش‌های این رویداد بین‌المللی، روز گذشته در قالب کارگاه‌های آموزشی برگزار شد، این کارگاه‌ها شامل «مدل‌سازی اقلیمی، سناریوهای تغییر اقلیم و آینده شهرها»، «آشنایی و شناخت مدیریت پسماند عادی شهری و زیرسیستم‌های مرتبط به آن» و «چشم‌انداز ۲۰۵۰ ملبورن از تدوین و طراحی تا اجرا» است.

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تا ساعت ۱۹ امروز با برگزاری نشست‌های تخصصی آنلاین مختلف ادامه خواهد داشت.