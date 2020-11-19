گلایه اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات قم از انتشار یک بیانیه مجهول

سعید آقایی عضو هیأت مدیره خانه مطبوعات قم صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار یک بیانیه منتسب به هیأت مدیره خانه مطبوعات قم گفت: در تنظیم و انتشار این بیانیه هیچ هماهنگی با اعضای قانونی خانه نشده و ما نیز از انتشار این بیانیه مجهول در رسانه رسمی دولت گلایه داریم.

پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که آقایان محمد کاظمی دیگر عضو هیأت مدیره و مهدی بخشی بازرس هیأت مدیره نیز از تنظیم چنین بیانیه‌ای بی اطلاع هستند.

این در حالی است که از ۷ عضو اصلی هیئت مدیره خانه مطبوعات قم، یک عضو آن چند صباحی است که استعفای رسمی داده و همچنین دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره پس از لغو عضویت در خانه مطبوعات قانونا نمی‌توانستند به عنوان عضو هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه دهند.