سرمربی پرسپولیس دروازه بان شد؛ سه نفر اختصاصی تمرین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه امروز تمرین خود را آغاز کردند.

* پیش از شروع تمرین همه اعضای تیم تست کرونا دادند.

* تمرین با گرم کردن و انجام حرکات کششی آغاز شد.

* آقاوسط در قالب سه گروه بخش بعدی تمرین بود. سپس فوتبال هدفمند و مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار قرار گرفت.

* در ادامه تمرین نیز چند بازیکن در زمین ماندند و تمرین پنالتی زدن کردند که در این بخش یحیی گل‌محمدی دستکش دروازه‌بانی پوشید و درون دروازه ایستاد و با پنالتی‌زنان کری خواند.

* در تمرین امروز محمد انصاری، بشار رسن و مهدی مهدی‌خانی اختصاصی و زیر نظر بدنساز و کادر پزشکی تیم کار کردند.

* در پایان تمرین نیز جشن تولد کوچکی برای مهرداد خانبان مربی تیم گرفته شد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا آخرین تمرین خود را پیش از دیدار هفته دوم با نفت آبادان انجام می‌دهند و بلافاصله برای حضور در اردوی این بازی به هتل می‌روند.