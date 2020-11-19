آمادگی استان قزوین برای توسعه توریسم سلامت با استان بابل عراق

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی در جلسه فرصت‌های سرمایه گذاری دو شهر قزوین و بابل عراق اظهار کرد: ملت ایران در سفر اربعین خاطرات خوبی از کشور عراق دارند و این خاطرات فراموش نمی‌شود.

وی افزود: رشته‌های پزشکی، مانند چشم پزشکی، زنان و زایمان، اطفال، سرطان و آنکولوژی در کشور ایران وضعیت خوبی دارند، لذا با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم در بیش از ۱۲ رشته پزشکی خدمات و همکاری متقابل داشته باشیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر خواهرخواندگی بین شهر قزوین و بابِل صورت بگیرد می‌توانیم با احداث یک دفتر مشترک در بابِل و بررسی پرونده‌های بیماری، مسیر مناسبی برای توریسم سلامت و ارائه خدمات درمانی به مردم عراق را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مرکز تله مدیسین پزشکی نیز در استان قزوین فعال است و می‌توان با همکاری جهاد دانشگاهی استان قزوین خدمات دوراپزشکی را به مردم عراق ارائه داد.

محمدبیگی بیان کرد: بیش از یک هزار پزشک در استان قزوین می‌توانند کمک خوبی برای مردم عراق باشند و لذا در زمینه توریسم درمانی می‌توان همکاری مشترک داشت.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با کرونا نیز خدماتی همچون تأمین ماسک و دیگر اقلام مورد نیاز بهداشتی در ایران تولید می‌شود. لذا می‌توان با کمک اتاق بازرگانی زمینه صادرات این دست کالاها را به عراق نیز فراهم آورد.