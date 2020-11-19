  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۰۳

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد:

آمادگی استان قزوین برای توسعه توریسم سلامت با استان بابل عراق

آمادگی استان قزوین برای توسعه توریسم سلامت با استان بابل عراق

قزوین - دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از آمادگی استان قزوین برای توسعه توریسم سلامت با استان بابل عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی در جلسه فرصت‌های سرمایه گذاری دو شهر قزوین و بابل عراق اظهار کرد: ملت ایران در سفر اربعین خاطرات خوبی از کشور عراق دارند و این خاطرات فراموش نمی‌شود.

وی افزود: رشته‌های پزشکی، مانند چشم پزشکی، زنان و زایمان، اطفال، سرطان و آنکولوژی در کشور ایران وضعیت خوبی دارند، لذا با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم در بیش از ۱۲ رشته پزشکی خدمات و همکاری متقابل داشته باشیم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر خواهرخواندگی بین شهر قزوین و بابِل صورت بگیرد می‌توانیم با احداث یک دفتر مشترک در بابِل و بررسی پرونده‌های بیماری، مسیر مناسبی برای توریسم سلامت و ارائه خدمات درمانی به مردم عراق را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مرکز تله مدیسین پزشکی نیز در استان قزوین فعال است و می‌توان با همکاری جهاد دانشگاهی استان قزوین خدمات دوراپزشکی را به مردم عراق ارائه داد.

محمدبیگی بیان کرد: بیش از یک هزار پزشک در استان قزوین می‌توانند کمک خوبی برای مردم عراق باشند و لذا در زمینه توریسم درمانی می‌توان همکاری مشترک داشت.

وی تصریح کرد: در حوزه مبارزه با کرونا نیز خدماتی همچون تأمین ماسک و دیگر اقلام مورد نیاز بهداشتی در ایران تولید می‌شود. لذا می‌توان با کمک اتاق بازرگانی زمینه صادرات این دست کالاها را به عراق نیز فراهم آورد.

کد مطلب 5075615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها