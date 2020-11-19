به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، عباس تقی‌زاده امکان تغییر مدیران را منتفی ندانست و افزود: تغییرات مدیریتی در استان کرمان حداقلی است و اگر تغییری صورت گیرد براساس ضرورت خواهد بود.

وی به تاکید استاندار کرمان بر تحرک و پویایی مدیران در استان کرمان اشاره کرد و افزود: ملاک علی زینی وند برای تغییر مدیران همان چارچوبی است که در روز معارفه مطرح کرده است.

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی افزود: با گذر زمان و شناخت بیشتر استاندار از مدیران، بر همان مبنا و چارچوب اعلام شده و ارزیابی عملکردها، تغییرات احتمالی صورت می‌گیرد.