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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۰۴

مشاور استاندار کرمان:

استاندار کرمان فعلاً برنامه‌ای برای تغییر مدیریتی در استان ندارد

استاندار کرمان فعلاً برنامه‌ای برای تغییر مدیریتی در استان ندارد

کرمان - مشاور استاندار کرمان با توجه به برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص تغییر برخی مدیران در استان گفت: استاندار کرمان فعلاً برنامه‌ای برای تغییر مدیران در استان کرمان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، عباس تقی‌زاده امکان تغییر مدیران را منتفی ندانست و افزود: تغییرات مدیریتی در استان کرمان حداقلی است و اگر تغییری صورت گیرد براساس ضرورت خواهد بود.

وی به تاکید استاندار کرمان بر تحرک و پویایی مدیران در استان کرمان اشاره کرد و افزود: ملاک علی زینی وند برای تغییر مدیران همان چارچوبی است که در روز معارفه مطرح کرده است.

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی افزود: با گذر زمان و شناخت بیشتر استاندار از مدیران، بر همان مبنا و چارچوب اعلام شده و ارزیابی عملکردها، تغییرات احتمالی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5075640

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