شبکه دو سیما در برنامه «دست در دست» یک مهمان ویژه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، دکتر سید محمود انوشه با حضور در برنامه «دست در دست» با سلمان فرخنده به گفتگو درباره همدلی و هم‌نوع دوستی در شرایط امروز جامعه می‌پردازد. این در حالی است که شهریار شاهین دژی پژوهشگر، نویسنده و استاد ادبیات فارسی با نگاهی به ادبیات کهن و نو، از همدلی ایرانی ها در طول تاریخ صحبت خواهد کرد.

«دست در دست» در ۱۵ قسمت به افراد تاثیرگذاری می‌پردازد که در بزنگاه‌های مختلف اجتماعی همراه مردم بوده‌اند. این افراد که می‌توانند صاحب نام یا چهره شناخته‌شده‌ای هم نباشند در جدیدترین میدان همدلی یعنی دوران شیوع کرونا گام‌های موثری در یاری رساندن به همنوعان خود برداشته‌اند.

«دست در دست» که تیتراژ آن را حامد فقیهی خوانده، علاوه بر دعوت و گفتگو با چهره‌های حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، ورزشی، اجتماعی به پخش گزارش‌هایی از کمک همدلانه مردم به یکدیگر در سراسر ایران می پردازد.

تهیه موشن‌هایی از شخصیت‌های تاثیرگذار و کسانی که در کار خیر پیش قدم بوده‌اند، برگزاری پویشی مردمی با محوریت ارسال داستان هایی با موضوع کرونا به صورت نوشته، فیلم، صدا و اهدای جوایز به آثار برگزیده از دیگر قسمت‌های این برنامه است.

«دست در دست» کاری از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و کارگردانی مهدی زنگنه است که پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه بعد از گفتگوی ویژه خبری حوالی ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می رود.