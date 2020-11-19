ابتلای حدود ۱۲۸ هزار نفر به کرونا در فارس/ ۳۱ نفر دیگر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ویروس تاکنون در استان فارس، ۴۵۱ هزار و ۲۳۵ نمونه آزمایشگاهی از افراد بیمار و علامت دار تهیه و به آزمایشگاه‌های تشخیصی در سطح استان ارسال شده که از این تعداد، ۱۲۷ هزار و ۶۴۳ مورد مثبت شناسایی شده است.

او همچنین آمار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را از ابتدا شیوع کرونا ویروس تاکنون، ۱۰۹ هزار و ۸۹۱ نفر اعلام کرد.

دکتر حسینی با اشاره به بستری دو هزار و ۲۱۰ بیمار مشکوک و یا دارای علامت ابتلاء به کرونا ویروس در بیمارستان‌های استان، اضافه کرد: از این تعداد، ۳۵۳ بیمار کووید ۱۹ به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت: متأسفانه ۳۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلاء به کرونا ویروس جان خود را از دست دادند که با این موارد جدید، در حال حاضر آمار جان باختگان کرونا ویروس در فارس، از ابتدای شیوع تاکنون به دو هزار و ۹۶ نفر رسیده است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های کرونایی در کشور و استان، مشارکت و همکاری مردم در اجرای صحیح محدودیت‌ها را باعث کاهش سرعت انتقال کرونا ویروس دانست و تاکید کرد: بی توجهی و سهل انگاری در برابر کرونا ویروس، باعث گسترش شیوع این بیماری و افزایش ابتلاء و مرگ می‌شود، بنابراین با استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مرتب دست‌ها و پرهیز از ترددهای غیرضرور، می‌توان از ابتلاء به این بیماری پیشگیری کرد.