تعطیلی دوهفته ای سینماهای کردستان/زیان ۳۰ میلیاردی سینما از کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، حیدر مرادی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کردستان اظهار کرد: در راستای برنامه‌های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با توجه به قرار گرفتن در استان کردستان در وضعیت قرمز شیوع این بیماری از شنبه اول آذرماه سینماهای استان تعطیل می‌شود.

وی با اشاره به زیان وارده به صنعت سینما و تعطیلی‌های چندباره سینماها گفت: بخش فرهنگ و هنر از آسیب پذیرترین بخش‌های درگیر با ویروس کرونا بوده و تاکنون در بخش سینمایی این استان با ضرری ۳۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است.

مرادی با اشاره به خودگردان بودن سینماها اظهار کرد: انتظار داریم تصمیم گیرندگان در ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس یک برآورد کارشناسی شده نسبت به حمایت از این صنعت بپردازند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری کردستان در ادامه تأکید کرد: علیرغم مشکلات موجود با حمایت مسئولین استانی و تلاش‌های رئیس حوزه هنری استان در بخش زیر ساختی تهدید به وجود آمده در بخش توسعه سینماها به فرصت تبدیل شد و هم اکنون پروژه‌های بسیار ارزنده‌ای در زمینه افزایش سالن‌های سینمایی و سرانه صندلی در حال انجام است.

وی افزود: افزایش بیش از ۸۰۰ صندلی سینمایی در استان و همچنین افزایش ۹ سالن سینمایی از اقداماتی است که توسط حوزه هنری در شهرهای سنندج، سقز و بیجار در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم تا دهه فجر امسال این پروژه‌ها را به بهره برداری برسانیم.