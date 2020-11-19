به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها از اول آذرماه اظهار داشت: بر اساس شاخص‌های وزارت بهداشت که مبنای تعیین وضعیت شهرها را بر تعداد بستری با تست PCR مثبت روزانه اعلام کرده است فیروزکوه در وضعیت قرمز قرار دارد.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه سلامت مردم از اولویت نخست برای دولت برخوردار است اظهار داشت: بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند تقسیم بندی شهرها بر اساس شاخص‌های وزارت بهداشت، هر دوشنبه اعلام می‌شود و طبق تصمیمات اتخاذ شده و قوانین و ضوابط از اول آذرماه یک سوم کارکنان دولت در شهرستان در محل کار حاضر خواهند شد، گروه‌های شغلی دو، سه و چهار به مدت ۲ هفته کاملاً تعطیل خواهند شد.

وی افزود: محدودیت‌های جدید برای تمامی مشاغل غیرضروری اعمال و اجرا خواهد شد و باید اداره صمت و اتاق اصناف به صورت مکتوب این تعطیلی را به صنوف اعلام خواهند کرد و ناظر بر این امر شبکه بهداشت خواهد بود و اداره صمت نیز مسئول اجراست.

یوسفی جمارانی بیان داشت: ضمانت اجرای پیش بینی شده در این طرح، شامل تذکر کتبی، انفصال از خدمت کارکنان و مدیران دولتی، پلمپ، جریمه نقدی و. است و جریمه برای خودروهای شخصی پانصد هزار تومان و یک میلیون تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی و حوزه علمیه به صورت کامل گفت: در صورت فعال بودن این اماکن، در مرحله اول تذکر داده می‌شود، در صورت تکرار، انفصال از خدمت به مدت سه ماه برای مدیران دولتی مدارس و در صورت باز بودن آموزشگاه‌های خصوصی مبلغ دو میلیون تومان جریمه لحاظ می‌شود.

یوسفی جمارانی با بیان اینکه تمامی مساجد، نماز جمعه، مراسم‌های مذهبی و آئینی کاملاً به مدت دو هفته تعطیل خواهد بود، گفت: بر اساس این طرح، ورود خودروهای شخصی با پلاک‌های غیربومی به شهر کاملاً ممنوع است و در غیر این صورت یک میلیون تومان جریمه برای خودرو لحاظ می‌شود، همچنین تردد خودروهای شخصی در داخل شهر از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد نیز ممکن نخواهد بود و در صورت تردد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه اعمال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از اول آذرماه کارفرما باید برای تردد پرسنل کارخانجات در شیفت شب، و همچنین تردد کادر درمان و … لیست را به فرمانداری ارسال کند و پس از تأیید فرمانداری لیست در اختیار پلیس قرار می‌گیرد عنوان داشت: بر اساس تصمیم ستاد ملی زمان آغاز اجرای طرح، اول آذرماه سال ۱۳۹۹ است و متناسب با روند و وضعیت بیماری در شهرها، زمان محدودیت‌ها استمرار یا کاهش خواهد یافت.

فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه زیرساخت‌های درمانی فیروزکوه پاسخگوی نیاز شهرستان در مواقع بحران نیست افزود: تردد غیرضروری افراد در سطح شهر یکی از عوامل افزایش شمار مبتلایان به کرونا است و انتظار داریم شهروندان در این خصوص با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در خانه ماندن به کاهش زنجیره شیوع کمک کنند.