فاز ۳ پروژه «ابن شهر آشوب» ساری در دست تکمیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله کریمی به پروژه نیروگاه زباله‌سوز ساری اشاره کرد و گفت: شهرداری ساری با جدیت برای ساخت این نیروگاه پای کار است و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه احداث استخر تأمین آب نیروگاه زباله‌سوز ساری با گنجایش ۸۰ هزار مترمکعب از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است افزود: تجهیزات زباله‌سوز در حال نصب و منابع ذخیره آب نیز در حال اجرا است.

کریمی ادامه داد: نصب اسکرابر سوم این نیروگاه جهت خنثی سازی آلاینده‌های اسیدی انجام شد.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری ساری به پروژه پل تا پل اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی و بسترسازی در مسیر تملک شده در حال انجام است و بزودی جدول بندی این پروژه اجرا می‌شود.

کریمی افزود: پروژه «پل تا پل» در انتهای بلوار داراب و حلقه وصل شرق به غرب مرکز مازندران از پروژه‌های مهم عمرانی با چشم‌انداز گردشگری است که این روزها سازمان عمران شهرداری ساری با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در دست اجرا دارد پروژه مهمی که علاوه بر ایجاد کمربند گردشگری و رفع گره‌های ترافیکی در سهولت دسترسی به نقاط ورودی و خروجی شهر تأثیر مستقیم دارد.

وی به اجرای عملیات عمرانی در مناطق سه‌گانه اشاره کرد و گفت: آسفالت مناطق سه‌گانه شهرداری باهدف تسهیل در عبور و مرور عابران پیاده و خودروها و رضایتمندی شهروندان در حال اجرا است.

کریمی از اجرای نوه بتنی در کوچه جهان‌پیما برای هدایت آب‌های سطحی خبر داد و افزود: اصلاح هندسی معابر این کوچه در حال تهیه طرح است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری ساری گفت: پروژه فاز سوم ابن شهرآشوب نیز با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری در حال تکمیل است.