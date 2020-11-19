۵۵ پروژه اقتصاد مقاومتی در مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد هفته بسیج سپاه کربلا با نماینده ولی فقیه در استان از بسیج به عنوان یادگار ارزشمند حضرت امام راحل یاد کرد وگفت: بسیج از جنس مردم بوده و توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در استان شمار پروژه و برنامه‌های این هفته را بیش از ۱۴ هزار برنامه در قالب ۶۶ عنوان یاد کرد و گفت: برخی از برنامه‌های با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بعضی دیگر در فضای مجازی اجرا می‌شود.

وی دیدار با هزار و ۹۷۹ خانواده شهید و دیدار با هزار و ۴۰۸ خانواده ایثارگر، ۴۲۵ یادواره شهید، هزار و ۱۴۸ برنامه بصیرتی و۸۵۶ برنامه مسابقات ورزشی را از جمله برنامه‌های هفته بسیج ذکر کرد و گفت: در هفته بسیج ۴۹۲ اردوی جهادی و دو هزار و ۲۷۷ گشت رضویان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار بسته معیشتی با ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار همزمان با هفته بسیج در استان توزیع می‌شود، یادآور شد: ۳۶ هزار بسته بهداشتی نیز در این مدت با هزینه ۷۰ میلیارد ریالی توزیع می‌شود.

سردار مسلمی، درباره توزیع جهیزیه بین نوعروسان گفت: همزمان با هفته بسیج ۱۴۹ سری جهیزیه با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار و ۱۳ هزار ۸۵۳ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان توزیع می‌شود و علاوه براینکه ۱۶۴ میلیون تومان کارت هدیه نیز بین جامعه هدف توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اعتبار حدود ۲۰۰ میلیارد ریالی برای پروژه‌های محرومیت زدایی گفت: ۱۲۶ پروژه راه و پل روستایی، ۵۵ طرح اقتصاد مقاومتی، ۸۸ مسکن محرمان و۳۵ طرح ساماندهی گلزار شهدا در استان بهره برداری و تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه هزار پایگاه مقاومت به پایگاه سلامت تبدیل شدند، گفت: برای قرنطینه بیماران از مراکز تفریحی استانداری نیز استفاده می‌شود.