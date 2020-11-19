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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

در ۲۴ ساعت گذشته؛

وضعیت ۱۳۳ بیمار کرونایی در قم وخیم شده است/فوت ۹ نفر

وضعیت ۱۳۳ بیمار کرونایی در قم وخیم شده است/فوت ۹ نفر

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۵۱۴ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۳۳ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۷۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۵۹ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۶۳ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۵۱۴ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۳۳ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 5075662

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    نظرات

    • IR ۰۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
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      نظارت راهبردی و جدی و حداکثری میان مسولان استان و کشور برای ریشه شکنی کرونا لازم و ضروری هست.بهداشت و نظافت فردی و اجتماعی و بهداشت محیط و بهداشت کار باید جدی و دقیق و کامل رعایت شود.همه اماکن عمومی و فضاهای اداری و مالی و اقتصادی و اجتماعی و پارک ها و بنگاهها و فروشگاههای زنجیره ای مثل رفاه کورش

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