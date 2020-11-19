به گزارش خبرنگار مهر، علی متانت عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان به ۹ مقصد پرواز انجام می‌شود.

وی افزود: افزایش مسیرها و خطوط پروازی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای خدمات رسانی به مردم است و هم‌اکنون با انجام حدود ۸۲ سورتی پرواز در هفته از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان، شاهد رونق بیشتر اقتصادی و توسعه استان هستیم.

مدیرکل فرودگاه‌های گلستان با اشاره به اینکه تعداد پروازها و جابجایی مسافر از فرودگاه گرگان به ترتیب ۴۱ و ۵۱ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: ظرفیت جابجایی مسافر در این خطه شمالی سالیانه سه برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ظرفیت سالانه جابه‌جایی مسافر از فرودگاه گرگان ۷۰۰ هزار نفر بود که با افتتاح طرح‌های عمرانی جدید با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید.

به گفته متانت پروژه‌های عمرانی اخیر فرودگاه گرگان با اعتبار سه هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.