  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۵۵

درباره برجام و قره‌باغ؛

زاخارووا: ظریف و لاوروف دوشنبه در مسکو دیدار می‌کنند

زاخارووا: ظریف و لاوروف دوشنبه در مسکو دیدار می‌کنند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سفر وزیر خارجه ایران به مسکو طی هفته آتی خبر داد و موضوع این دیدار را صحبت درباره مسائل بین‌المللی از جمله برجام و قره‌باغ عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو برای دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خبر داد.

این سفر برای دوشنبه هفته آینده تدارک دیده شده است و به گفته زاخارووا، چهارمین سفر ظریف به مسکو طی سال ۲۰۲۰ تلقی می‌شود.

مسئله قره‌باغ، برجام، سوریه، افغانستان و منطقه خلیج فارس از جمله محورهای رایزنی ظریف و لاوروف در مسکو عنوان شده است.

این در حالی است که مسائل دوجانبه از جمله اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های انرژی و حمل و نقل و چشم انداز ارتقای روابط فرهنگی، از دیگر موضوعات قابل بحث در این سفر خواهد بود.

کد مطلب 5075667
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها