به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برنامه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو برای دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خبر داد.

این سفر برای دوشنبه هفته آینده تدارک دیده شده است و به گفته زاخارووا، چهارمین سفر ظریف به مسکو طی سال ۲۰۲۰ تلقی می‌شود.

مسئله قره‌باغ، برجام، سوریه، افغانستان و منطقه خلیج فارس از جمله محورهای رایزنی ظریف و لاوروف در مسکو عنوان شده است.

این در حالی است که مسائل دوجانبه از جمله اجرای پروژه‌های مشترک در بخش‌های انرژی و حمل و نقل و چشم انداز ارتقای روابط فرهنگی، از دیگر موضوعات قابل بحث در این سفر خواهد بود.