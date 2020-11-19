به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنجشنبه در جلسه مربوط به دستورالعمل اجرایی محدودیت‌های کرونایی جدید که با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد اظهار داشت: سلامت مردم بر همه چیز مقدم است و در این راستا اقدامات لازم برای اعمال محدودیت‌های جدید در نظر گرفته شده تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز شناسایی و غربالگری و طرح محله محوری در دستور کار قرار گرفت تا به موقع و به هنگام افراد مبتلا شناسایی شوند، ضمن اینکه افزایش تست نیز یکی از راهکارهایی بود که طبق نظر سازمان جهانی بهداشت در ایران نیز دنبال شد.

استاندار تهران سپس بیان کرد: فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن مبتلایان، رعایت بهداشت فردی و محیطی ضروری است، ضمن اینکه طرح محله محوری با سه حوزه مراقبتی، حمایتی و نظارتی نیز می‌تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

منع تردد شهر به شهر در استان تهران ملاک نیست

محسنی بندپی در مورد طرح محله محوری گفت: در استان تهران ۴۰۰ تیم متشکل از یک پزشک، ۴ پرستار و ۱۰ بهورز پیش‌بینی شده که امید است بتوانیم به نتایج مطلوبی برسیم و اقدامات تحولی و پیشگیرانه را شاهد باشیم.

وی در ادامه در مورد محدودیت‌های کرونایی از شنبه اول آذر ماه اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا منع تردد در نظر گرفته شده که در این زمینه استان تهران و البرز یکپارچه دیده شده است از این رو خروجی‌های استان مدنظر می‌باشد و منع تردد شهر به شهر در استان تهران ملاک نیست.

وی ادامه داد: در مورد دورکاری نیز دو دسته ادارات استانی و ملی داریم که هدف این است که حجم تردد و حضور کارکنان به حداقل برسد و میزان مراجعات نیز کاهش پیدا کند، بنابراین اگر در دستگاهی مبنای حضوری حداکثر یک سوم مطرح شود، باید خدمات ضروری ارائه شود.

گروه یک اصناف فعال و‬ مشمول‬ منع رفت و آمد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح هستند

استاندار تهران تصریح کرد: در مورد وضعیت اصناف نیز گروه ۱ فعال هستند منتها مشمول منع رفت و آمد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح می‌شوند و باید تا ساعت ۸ فعالیت داشته باشند تا جریمه نشود مگر فعالیت داروخانه‌ها و فعالیت‌های امدادی که مشمول فعالیت ۲۴ ساعته هستند.

وی با اشاره به منع تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح گفت: مبنای جریمه برای تردد در این ساعت دوربین‌های نظارتی هستند و افرادی که مشمول این طرح نمی‌شوند طبق اعلام فرمانداری مشخص و وضعیت آنها لحاظ می‌شود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: در راستای رعایت عدالت گروه یک حق ارائه خدمات مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ را ندارند، به عنوان مثال فروشگاه‌های زنجیره‌ای حق فروش پوشاک یا مشاغل مربوط به گروه‌های دیگر را ندارد.

مسئولیت مستقیم ساماندهی و نظارت بر دستفروشان در شهر تهران با شهرداری تهران است

محسنی بندپی ضمن تشکر از اصناف جهت همراهی با ستاد کرونا افزود: به کمک اصناف و مردم باید شرایطی فراهم کنیم که در این دو هفته کنترل این بیماری با هدف جلوگیری از چرخه انتقال ویروس را شاهد باشیم و در این زمینه صنعت معدن، فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول اقدامات را مدیریت کنند.



استاندار تهران با تاکید بر اینکه مسئولیت مستقیم ساماندهی و نظارت بر دستفروشان در شهر تهران با شهرداری تهران است تصریح کرد: در این زمینه شهرداری تهران باید تا قبل از اول آذر اقدام به انعقاد تفاهمنامه با نیروی انتظامی کند و شهرداری تهران در خصوص ساماندهی دستفروش ها در سطح شهر تهران در زمان اعمال محدودیت‌های هوشمند مسئول و پاسخگو است.



وی همچنین تصریح کرد: با توجه به الزام استفاده از ماسک از درب منزل در تهران ضمن درخواست از شهروندان برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، جریمه افرادی که ماسک نمی‌زنند نیز توسط ناجا اجرایی می‌شود.