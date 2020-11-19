به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد امروز در نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری که در قالب وبینار به مرکزیت مشهد در حال برگزاری است، بیان کرد: شهر باید محل تبلور، نوآوری و ابتکار باشد، باید حوزه‌های فنی و تکنولوژی در شهرها دارای کرسی و گفتمان و شهرها ترسیم‌کننده آمال و آرزوی مردم خود باشند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به ضرورت توجه به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های توسعه شهر گفت: متاسفانه در برنامه‌ریزی‌ها بیشتر موضوعات کالبدی مطرح و کمتر به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی توجه می‌شود.

وی افزود: توجه ویژه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های شهری در اولویت طرح‌های شهری است، لذا شهردار باید در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معماری و هویتی دارای ایده و حرف تازه باشد، از طرفی شهروندان هم باید مسئول باشند.

جمالی نژاد گفت: شهر باید ارتقادهنده کیفیت زندگی و نقطه اتصال نیازهای پایه شهروندان، تغییردهنده تعاملات و روابط انسانی و انعطاف پذیر با شرایط باشد، در قرن جدید شهرها ناچار به پذیرش تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و حوادث مختلف هستند، گریزی از اپیدمی‌ها نیست و آمادگی ساختاری برای مقابله با این بحران‌ها بسیار مهم است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: مدیریت شهرها باید طوری باشد که انعطاف در برابر بحران و قدرت بسیج امکانات را داشته و مهمتر آنکه شهروندمحور باشد، شهر سبدی از مسوولیت ها و اقدامات است.

وی افزود: در طراحی برنامه‌های مدیریتی شهرها باید پژوهش و مطالعات در تصمیم‌سازی اثرگذار باشد، دانش بومی می‌تواند در توسعه و توانمندی مدیران کمک شایانی کند اما توجه به تجارب و دانش نوین جهانی و الگوهای موفق شهرهای جهان را نباید از نظر دور داشت.

گفتنی است، نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در قالب وبینار از ۲۸ آبان ماه آغاز شد و امروز به کار خود پایان می‌دهد.