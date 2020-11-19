محدودیت زمانی در نگهداشت فرآورده های خونی/درخواست از شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده، ضمن تقدیر از حضور و همدلی مردم در مراکز اهدای خون، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر و بعد از فراخوان‌هایی مبنی بر ضرورت حضور داوطلبان اهدای خون برای کاهش ذخایر خونی، مثل همیشه شاهد صحنه‌هایی شگفت انگیز از مهربانی و تعهد مردم نسبت به نجات جان بیماران بودیم.

وی ادامه داد: البته باید ضرورت اهدای خون را به خاطر نیاز روزانه و همیشگی بیماران به فرآورده‌های خونی، یک امر مهم و ادامه دار بدانیم تا این حضور مقطعی به یک حرکت مستمر تا پایان زمستان امسال تبدیل شود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به محدودیت زمانی نگهداشت برخی فرآورده‌های خونی مثل پلاکت، اضافه کرد: این نکته مهم را باید بگویم که زمان نگهداشت فرآورده خونی مثل پلاکت، حدود سه روز است و به جای تراکم اهدای خون در چند روز، باید این حضور در طول زمان‌های مختلف ادامه داشته باشد تا در تأمین نیازهای بیش از ۱۶۰ بیمارستان و مرکز درمانی در پایتخت، دچار اختلال نشویم.

مهدی زاده، شرایط امسال را با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، بسیار خاص توصیف کرد و گفت: مشارکت مستمر مردم می‌تواند بهترین یاری رسان ما در مسیر نجات جان بیماران باشد و امیدواریم در این ماه‌های پیش رو تا پایان زمستان که می‌تواند روزهای سختی باشد، همچنان در کنار هم به این راه ادامه بدهیم و همچنان در مهربانی و ایثار زبانزد همه دنیا باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان تهران در پایان با تاکید بر آمادگی همه ظرفیت‌های این مجموعه در خدمت رسانی به مراجعه کنندگان در مراکز اهدای خون، گفت: به خاطر حجم کم سابقه و پرشکوه حضور مردم در این روزها، اگر اشکالاتی در کار پیش آمده است از همه عذرخواهی می‌کنم و به همه اطمینان می‌دهیم که با رعایت تمام ضوابط بهداشتی و در بالاترین سطح توان، تمام نیروهای انتقال خون در خدمت مردم خواهند بود و توصیه آخر ما این است که مردم عزیز قبل از حضور در مراکز اهدای خون، با مراجعه به سامانه نوبت دهی اینترنتی در سایت انتقال خون استان تهران، ثبت نام کنند تا از اتلاف وقت شهروندان در مراکز اهدای خون به خاطر ازدحام جمعیت کاسته شود.