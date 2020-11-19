آماده دیدار با ذوب آهن هستیم/ حضور پیمان بابایی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر خلیلی نسب ظهر امروز در نشست خبری قبل از بازی ماشین - ذوب آهن گفت: امیدوارم داوری دیدار ماشین سازی با ذوب آهن تحت تأثیر داوری دیدار گذشته ذوب آهن نباشد.

خلیلی نسب افزود: فردا با تیم خوب ذوب آهن اصفهان بازی داریم که تیم ریشه داری در فوتبال ایران است و تیمی پر مهره که کادر فنی خوبی را نیز در اختیار دارد.

وی گفت: با شناختی که از این تیم داشته‌ایم در طول هفته تمرینات خوبی را نیز پشت سر گذاشته‌ایم و انشاالله که دست پر از زمین بیرون خواهیم آمد.

مربی ماشین سازی در خصوص دیدار فردا اظهار داشت: متأسفانه دیدار گذشته ذوب آهن با فولاد خوزستان در داوری مسائلی به وجود آمد که امیدواریم داوری دیدار فردا تحت تأثیر دیدار گذشته ذوب آهن قرار نگیرد و تیم داوری قضاوت خوب و عادلانه ای داشته باشد.

خلیلی نسب در خصوص غایبان هفته اول ماشین سازی گفت: هفته گذشته چند بازیکن خود را در اختیار نداشتیم که خوشبختانه پیمان بابایی و فرشاد اسدی به جمع ما اضافه شده‌اند و فردا آنها را در اختیار خواهیم داشت.