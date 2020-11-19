سپاه و بسیج آثار و تبعات کرونا را در ارومیه مهار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قهرمان عیوضلو ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج با بیان اینکه یکی از معجزات و بزرگترین دست آورد انقلاب تشکیل بسیج بود که این مهم تکیه گاه مطمئنی برای انقلاب و سپاه است، افزود: بسیج به عنوان یک فرهنگ شناخته شده است، امروز همه به این مهم افتخار میکنند چرا که بسیج منشأ خیرات و برکات زیادی بوده است.
عیوضلو افزود: جهان امروز منطق عدالت، برادری و کرامت را نپسندیده و با آن مبارزه میکند و جوامعی میتوانند خود را در این شرایط سرپا نگهدارند که قوی باشند.
وی راه اصلی غلبه بر آرزوهای دشمنان را حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای موردنیاز دانست و گفت: فرمول اصلی عبور از مخاطرات اخیر اقتدار است چرا که عزت و عزیز بودن در جهان وابسته به قوی بودن و ترک نکردن صحنه در مقابل سلطه است و طی این چهل سال این امر به ما ثابت شد که راه رهایی از حیله شیاطین و دشمنان اقتدار و تفکر است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه تصریح کرد: هرچقدر باور افق دید ملتی بزرگتر باشد آن ملت بزرگتر است و بالعکس هرچقدر دید ملتی کوچکتر باشد زودتر از بین خواهد رفت.
سرهنگ عیوضلو گفت: مهمترین ضرورت انقلاب نیروی انسانی است و اگر این نیروی انسانی جان بر کف وجود نداشت انقلاب موفق نمیشد نیروی انسانی بزرگترین دستاورد دفاع از انقلاب بود.
وی با بیان اینکه از بسیج به عنوان یک فرهنگ نام برده میشود چرا که بسیج ریشهای دارد که کسی نمیتواند آن را انکار کند افزود: نقش آفرینی بسیج تا به امروز قابل احترام بوده است.
عیوضلو خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که امروز جامعه با آن مواجه است بحث کرونا است که بسیج در این عرصه نیز پیشقدم بوده و در همه حوزهها پای کار بوده است.
وی تصریح کرد: امسال با توجه به محدودیتهایی که بخاطر کرونا به وجود آمده برنامههای بسیج با اندیشههای بهتری برگزار میشوند تا بتوانیم در شرایط بحران نقشآفرینی خود را داشته باشیم.
این مقام مسئول شعار هفته بسیج امسال را بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین دانست و گفت: اولین مسئله در این هفته بحث کرونا است تا به حوزه بهداشت و درمان کمک کنیم و نگاه ما در این حوزه بحث پیشگیری است تا بتوانیم آثار و تبعات کرونا را در این منطقه کم کنیم.
وی افزود: پیشگیری، آگاهی بخشی و خدمترسانی به مردم را از وظایف خود میدانیم و از هر کاری برای سلامت دریغ نمیکنیم گفت: نقاهتگاه بیماران کرونایی نیز توسط بسیج راهاندازی شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه بیان کرد: طی ۸ ماهه گذشته سال جاری، بسیج توانسته در مقابله با شیوع کرونا موفق عمل کند و طی هفته بسیج نیز توزیع بستههای معیشتی و بهداشتی به میزان حداقل ۵ هزار و حداکثر ۱۰ هزار بسته صورت خواهد گرفت.
وی از راه اندازی ایستگاههای سلامت در سطح شهرستان، تداوم نهضت خدمترسانی از جمله کمک به آزادسازی زندانیان، تأمین جهیزیه و … خبر داد و افزود: ارائه خدمات اجتماعی و مددکاری، آگاهی بخشی، مشاوره خدمات معیشتی٬ افتتاح ۶ مسکن محرومین برای افرادی که خانوادههای یک نفره یا دونفره هستند و تحت پوشش هیچکدام از سازمانهای حمایتی قرار ندارند، افتتاح سه ورزشی برای استفاده بسیجیان، نذر خون و پلاسما تجلیل از سه هزار پیشکسوت بسیجی افتتاح ۶ خانه عالم عطرافشانی گلزار شهدا و سرکشی از خانوادههای شهدا از دیگر برنامههای این هفته است.
سرهنگ عیوضلو در خصوص میزان اعتبارات پروژههای هفته بسیج تصریح کرد: ارزش اعتباری این پروژهها شامل سه سالن ورزشی هرکدام به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان، ۶ خانه عالم هرکدام به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، ۶ خانه مددجویی هرکدام به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان و یک پروژه آبرسانی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه با تأکید بر اینکه تفاوت قیمت کالاها از ضعف نظارت بازار است، گفت: بحث نظارتها را باید جدی گرفته شود و با کسانی که معیشت مردم را بر هم میزنند برخورد جدی میشود.
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