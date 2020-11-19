۳۵۰۰ نفر در مرکز و غرب استان سمنان مبتلای قطعی به کرونا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه از ابتدای شروع شیوع بیماری تا به امروز سه هزار و ۵۰۳ نفر نیز با ابتلای قطعی به کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه شناسایی شدند، اظهار داشت: وضعیت در استان به‌واسطه گزارش‌ها، بحرانی است.

وی بابیان اینکه تمامی شهرستان‌های استان امروز در شرایط فوق بحرانی قرار دارند و متأسفانه وضعیت مطلوبی را شاهد نیستیم، تصریح کرد: در حال حاضر کل بستری‌ها در بیمارستان‌های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان و بیمارستان شفا ۲۹۹ نفر است.

۴۹۵ نفر در مرکز و غرب استان براثر کرونا فوت کردند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر اینکه تاکنون درمجموع ۴۹۵ نفر براثر ابتلاء به این بیماری فوت کردند، خاطرنشان کرد: هشت هزار و ۴۵۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی با جواب تست مثبت در این مجموعه‌های تحت مدیریت این دانشگاه شناسایی شدند.

دانایی بابیان اینکه آمارها نشان از این دارند که در یک موج‌بلند قرار داریم و وضعیت مطلوب نیست، یادآور شد: با اجرای موفق و کامل محدودیت‌ها، امکان دارد بتوانیم طی یک هفته آینده به ثبات و سپس به سمت کاهش موارد ابتلاء دست پیدا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه از امروز تا سه هفته آتی احتمالاً موارد مرگ‌ومیر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: طرح محله محور با عنوان مدیریت و کنترل ویروس کرونا به‌صورت محله محور و خانه محور بر پایه هر خانه یک پایگاه سلامت اجرا می‌شود.

افزایش ۲ برابری ظرفیت آزمودن‌های کرونا در سمنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ابراز کرد: در بهترین شکل اجرای این طرح یک ماه آینده ۳۰ درصد بستری و ۱۰ درصد مرگ‌ومیر کاهش و طی سه ماه آینده ۵۰ درصد بستری و ۴۰ درصد مرگ‌ومیر کاهش خواهد یافت.

دانایی اضافه کرد: ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی، شناسایی زودهنگام بیماری و توسعه درمان سرپایی و ارتقا خدمات بیمارستانی ازجمله اهداف این طرح است.

وی از افزایش دو برابری ظرفیت آزمودن‌های کرونا خبر داد و گفت: در تلاشیم تا با راه‌اندازی آزمایشگاه دوم، این ظرفیت را به چهار برابر افزایش دهیم و در بحث اطلاع‌رسانی برای جلب مشارکت همگانی مردم، توسط کمیته اطلاع‌رسانی ستاد، وحدت رویه و فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

میانگین سن مرگ‌ومیر در سمنان ۷۲ سال است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه میانگین سن مرگ‌ومیر امروز ۷۲ سال است که حفظ و صیانت از این گروه و افراد پرخطر، می‌تواند در کاهش مرگ‌ومیر مؤثر باشد، تأکید کرد: امروز قرنطینه خانگی بزرگ‌ترین معضل ماست؛ برخی از افراد مثبت تا دو هزار کیلومتر بر اساس ردیابی‌ها جابجا شدند.

دانایی یادآور شد: تا زمانی که واکسن مورد تائید و مؤثر وارد بازار نشود و واکسیناسیون عمومی صورت نگیرد، با این بیماری مواجه هستیم و باید در اجرای این طرح اهتمام ویژه‌تری داشته باشیم.